Bulai, în Cluj: Era să fac accident când am văzut / Vâlcu: Aceeași impresie o ai și în Sectorul 3 / video

„Prin 1993-1994, eram cu mașina pe Dealul Feleacului și văzusem Clujul. Era să fac accident. Era așa o mare de lumină! În București era beznă, nu era cu lumini. Când am văzut Clujul, am zis că am ajuns la Viena, ce naiba am făcut?! M-am îmbătat, deși n-am băut?!”, a povestit Alfred Bulai la emisiunea „Nod în papură”.

Apoi, jurnalistul Val Vâlcu a zis că are o impresie similară în București, într-un anumit sector.

„Aceeași impresie o ai când vii de la Parcul Carol, intri în pasajul de pe lângă Camera de Comerț și ieși în Sectorul 3. Și buf! Parcă ai ieșit din țară. Așa te simți în Sectorul 3”, a zis Val Vâlcu la DC News și DC News TV.

Ce s-ar întâmpla dacă George Simion ar intra, în turul doi al alegerilor prezidențiale 2024, cu un candidat din partea PSD?

Unii cred că ar câștiga candidatul PSD, pe modelul Ion Iliescu - Corneliu Vadim Tudor. Desigur, este unul dintre multele scenarii care se vehiculează.

Dar aceste calcule ar putea fi dărâmate dacă ar candida și Diana Șoșoacă. De ce? Pentru că este posibil să nu mai ajungă George Simion în turul doi pentru că și-ar împărți voturile cu Diana Șoșoacă, fosta sa colegă de partid.

Alfred Bulai și Val Vâlcu au vorbit despre aceste subiecte la DC News și DC News TV în cadrul emisiunii „Nod în papură”.

„La acest moment, Diana Șoșoacă este singura care ar putea intra în Parlament ca independentă. Știe să-și facă imagine, are zona ei de trecere”, a zis sociologul.

Totuși, Val Vâlcu este de părere că există și posibilitatea să nu se mai repete modelul Iliescu - Vadim la prezidențiale, când Iliescu a câștigat: „Dacă lumea ar zice, în turul doi: Hai să încercăm și cu George Simion?”

