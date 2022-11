Aparatul bugetar se mărește, criza se întețește: Aproape 1000 de noi posturi ocupate în sistemul public în luna septembrie

Din totalul celor 793.132 de angajaţi din administraţia publică centrală (în scădere cu 261 persoane faţă de august), 581.852 lucrau în instituţii finanţate integral de la bugetul de stat (minus 249 posturi ocupate).

Cel mai mare număr de posturi ocupate se înregistra la Ministerul Educaţiei, respectiv 275.175, Ministerul Afacerilor Interne – 123.228, Ministerul Apărării Naţionale – 74.637, Ministerul Finanţelor – 24.869 şi Ministerul Sănătăţii -18.319.

Potrivit sursei citate, în instituţiile finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 8.317 de posturi, în cele subvenţionate din bugetul de stat şi din bugetul asigurărilor pentru şomaj un număr de 44.132, în timp ce în instituţiile finanţate integral din venituri proprii erau 158.831 posturi ocupate.

Totodată, în administraţia publică locală lucrau, în septembrie, 462.191 de persoane (plus 1.189 persoane), dintre care 281.939 în instituţii finanţate integral din bugetele locale şi 180.252 în instituţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii, notează Agerpres.

Se rupe coaliția? Bogdan Chirieac: Bățul prin gard l-a băgat președintele Klaus Iohannis

Analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat că nu vede oportunitatea pentru o potențială dizolvare a coaliției de guvernare.

Întrebat care este miza discutării în spațiul public despre ruperea coaliției, analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat că nu pare să existe un motiv concret la prima vedere. Conform acestuia, situația actuală nu împinge la o măsură drastică, precum cea a ruperii coaliției de guvernare.

”E o întrebare foarte bună. Eu nu i-am găsit răspuns, fiindcă, din toate punctele de vedere, și intern, și extern, coaliția nu se poate rupe acum, să știți. Vă dați seama, și parteneriatul strategic cu Statele Unite, și Uniunea Europeană ar fi total împotriva unui asemenea eveniment. În plus, președintele Klaus Iohannis are alonjă în Europa, în acest moment, tocmai datorită acestei coaliții, care oferă o mare stabilitate politică în România, deci nu au niciun fel de problemă aici, nu este cazul. Îndrăznesc să spun că cea mai importantă țară, acum, de pe flancul estic, este România. Războiul se desfășoară acum în Marea Neagră. Nu se desfășoară nici la Liov, nici la granița de est a Ucrainei, nici la cea de Vest, lângă Polonia și țările baltice”, a afirmat Bogdan Chirieac.

”Ăsta este interesul internațional, logic, coerent și geopolitic. Dar, aici, în România, nu se judecă la fel?”, a întrebat Lili Ruse, gazda emisiunii de la România TV.

”Ba da, se judecă. În plus, am văzut că Marcel Ciolacu face în permanență o delimitare clară între președintele Klaus Iohannis și premierul Ciucă. Deci ce a spus Marcel Ciolacu? Că are o colaborare bună, excelentă parcă a spus la un moment dat, cu premierul Nicolae Ciucă. În schimb, în cazul domnului Iohannis, a vorbit ceva despre trompete, apropo de ieșirea intempestivă a domnului Iohannis, care a spus ”nu, să se mărească cu 15% pensiile”. Presează și mai tare, mai ales că pensiile astea vor fi plătite, teoretic, cinci luni de zile de liberali și șapte luni de zile anul viitor și în 2024 de un premier PSD. Deci eu nu cred că avem de-a face cu pericolul ruperii coaliției în momentul ăsta, dar există această luptă politică unde bățul prin gard l-a băgat, îmi pare rău să spun asta, președintele Klaus Iohannis”, a mai spus Chirieac.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News