Andreea Marin, vizibil emoționată pe scena unei Gale. ”Am emoții mari. Întotdeauna” / ”Sunt mama surprizelor”

Andreea Marin a fost gazda Galei Atipic Beauty 2022, organizată la Palatul Parlamentului. Diva a urcat pe scena Galei alături de fiul lui Ștefan Bănică Jr, Radu Ștefan, dar și actualul ei partener de viață. La eveniment au participat oameni de televiziune, antreprenori, sportivi și artiști.

”Zâna” a transmis un mesaj emoționant: ”Ce avantaj enorm avem atunci când avem sănătatea”

Pe scena evenimentului au defilat modele în scaune rulante, îmbrăcate de designeri români.

”Este o gală care are tradiție, da. Asta pentru că transmite un mesaj foarte puternic. Frumusețea este în noi, și nu în aparențe. Să privim omul cu realizările lui și nu scaunul pe care stă. Cred că este foarte important să realizăm ce avantaj enorm avem atunci când avem sănătatea de partea noastră și să nu ne mai plângem atât. Vom învăța foarte mult din lecțiile acestor oameni.

Iar defileul acesta atipic înseamnă echipe formate din oameni în scaun cu rotile, dar oameni realizați care au făcut foarte multe în viață și pentru ei, și pentru alții, alături au vedete din diverse domenii. Și ținutele lor sunt pregătite de câte un designer. Am emoții mari. Întotdeauna. Când n-o să mai am emoții, nu mai are rost să fiu aici. Fără emoție nu transmiți.” a spus Andreea Marin.

Întrebată dacă mai are emoții atunci când urcă pe scenă, Andreea Marin a spus:

”Sigur că da, mă încarc după un astfel de eveniment… dar m-am învățat. Sunt mama surprizelor”, a declarat Andreea Marin pentru ciao.ro.

Andreea Marin, dacă fiica ei și-ar dori operații estetice

Fosta prezentatoare TV a declarat ca deși inițial își va dori să aibă o discuție cu Violeta, răspunsul ei va rămâne de nezdruncinat, întrucât nu își dorește nici pentru ea astfel de intervenții.

„Am avea o discuție foarte serioasă care cred că s-ar termina cu un ”NU”. N-aș putea să spun că susțin mamele care se duc cu fiicele de 16, 17 ani la estetician, pentru operații de mărire a buzelor, sânilor, modificarea nasului ș.a., dacă nu e o nevoie medicală. Nu sunt de acord nici pentru mine. Nu caut deloc prietenia cu soluțiile invazive, nu mi le doresc pur și simplu. Dacă cineva decide până la urmă să facă, pentru că se simte mai bine astfel, atunci trebuie să fie aproape de naturalețe”, a mărturisit Andreea Marin. Vezi mai multe informații AICI.

Andreea Marin, despre o posibilă sarcină

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, Andreea Marin a mărturisit că și-ar mai dori încă un copil.

"Bineînțeles că îmi doresc încă un copil! Să dea Dumnezeu! Mulți spun că am 47 de ani! Și ce dacă, fac tot ce pot eu să mă mențin tânără.", a spus Andreea Marin.

"Eu nu am o apropiere de numerologie, dar știu că 2022 va fi anul meu. Am călcat cu această convingere în anul acesta.(...)Sunt născută pe 22 și simt asta prin toți porii. Nu știu cum, dar am călcat pe 1 ianuarie, în noul an, cu sentimentul asta. (...) Treaba asta cu nunta o fi o prioritate pentru unii, dar eu mă gândesc mai mult să fie bine în trei, sau cine știe, că îmi doresc sa devin din nou mamă. (...) Sunt multe femei care cred că sunt îndrăzneață, dar să dea Dumnezeu să mi se îndeplinească. Fac tot ce pot să mă mențin tânără, vreau ca la nunta fiicei mele să fiu o mamă tânără. Fac sport, fac saună. Mi-am luat și un scaun de masaj.", a continuat vedeta. Citește mai multe AICI.

