Am rubarbă în frigider și nu știu ce să fac cu ea. Iată câteva idei de rețete care mă scapă de risipa alimentară

La ultimele cumpărături pe care le-am făcut nu m-am putut abține și am pus în coș rubarbă. După o oală de tocăniță din legume de sezon în care am adăugat un fir vânjos din leguma în cauză, m-am trezit că nu am ce să fac cu restul. Cum nu îmi place risipa alimentară, am căutat pe internet mai multe rețete care să se potrivească gustului meu și să mă scape de rubarba care trona în tot sertarul de legume din frigider.

Compot de rubarbă

Pentru compotul de rubarbă ai nevoie de:

- 4 cozi de rubarba curățate și tăiate mărunt

- 2 mere tăiate felii și curățate

- 2 litri de apă

- 6 linguri de zahăr brun

- zeama de la jumătate de lămâie

- pahare răcite în frigider

Preparare:

1. Se fierbe apa și rubarba împreună cu zahărul până devine rubarba moale și compotul roșiatic, aproximativ 15 minute, scrie petitchef.ro.

2. Se adaugă și zeama de lămâie. Se răcește compotul și se strecoară. Se servește în pahare răcite în frigider.

Te-ar mai putea interesa și: Brânză, făcută în casă dintr-un singur ingredient: nu aveți nevoie de lapte

Limonadă cu rubarbă

Pentru limonada cu rubarbă aveți nevoie:

- 4 fire de rubarbă

- 2 lămâi (sau lime)

- 200 g zahăr

- 600 ml de apă plată

Preparare:

1. Preîncălziți cuptorul la 200° C. Tăiați firele de rubarbă în bucăți de 2 cm lungime și puneți-le într-o tavă împreună cu lămâie tăiate în sferturi sau jumătăți (depinde cât sunt de mari). Presărați deasupra 100 g zahăr, amestecați și dați la cuptor timp de 15-20 de minute, până când rubarba devine moale.

2. Între timp, într-o cratiță, puneți restul de zahăr, apa, condimentele preferate și puneți pe foc. Lăsați să fiarbă în clocot 3-5 minute.

3. Scoateți tava și puneți în blender rubarba și lămâile. Turnați siropul fiert în tavă și deglasați resturile (adică desprindeți cu grijă tot ce s-a caramelizat în tavă), apoi turnați totul în blender. Mixați cât este nevoie pentru a obține un lichid cât mai fin. La final, strecurați totul printr-un tifon împăturit sau printr-o sită fină, scrie cumvaplace.ro.

4. Turnați limonada în carafă și o dați la rece. Turnați apoi în pahare, aproximativ până la jumătatea lor, și completați cu apă plată sau minerală și cuburi de gheață.

Tartă cu bezea, rubarbă și zmeură

Pentru o tartă de 4 porții aveți nevoie:

- 450 g de rubarbă

- o bucată de 2 cm de ghimbir, dată pe răzătoare

- coaja și zeama de la o portocală

- 75 g de zahăr pudră

- 75 g de zmeură congelată

- 1 albuș de ou.

Preparare:

1. Curăță rubarba și taie-o în bucăți de 2 cm. Pune-o într-o tigaie antiaderentă, alături de 25 de grame de zahăr pudră, precum și de ghimbirul ras și coaja de portocală. Pornește focul și lasă-l la intensitate mică. Pe măsură ce compoziția începe să fiarbă, poți adăuga treptat zeama de portocală, iar apoi și zmeura. Distribuie compoziția în 4 recipiente ramekin pentru sufleu, scrie zesty.ro.

2. Bate albușul de ou spumă, împreună cu zahărul rămas. Bezeaua obținută împarte-o în 4, astfel încât să acoperi compoziția de rubarbă din vasele ramekin. Coace prăjitura cu bezea la 180 de grade timp de cel mult 10 minute. Când este gata, bezeaua va căpăta o nuanță aurie. Servește imediat ori după răcire.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News