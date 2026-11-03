Alexandru Rogobete și Mirabela Grădinaru, în vizită pe șantierul primei clinici de diabet pediatric din România. "Ministerul Sănătății va asigura achiziția de echipamente medicale" - FOTO

Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, au fost, marți, 3 noiembrie, prezenți la lansarea campaniei de construire a primei Clinici Universitare Integrate de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice pentru Copii din România.

Salvați Copiii România a lansat, marți, 3 noiembrie, campania de construire a primei Clinici Universitare Integrate de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice pentru Copii din România, un proiect realizat în parteneriat cu Spitalul Clinic CF2 și Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila".

La eveniment au fost prezenți și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, dar și Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, alături de prof. univ. dr. Viorel Jinga, rectorul Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila", conf. univ. dr. Anca Pantea Stoian, medic primar diabetolog, dr. Diana Mihaela Ciuc, Managerul Spitalului Clinic C.F.2 și Gabriela Alexandrescu, președinte executiv al Organizației Salvați Copiii România.

Sursa foto: Agerpres

Ulterior, în cadrul unei conferințe de presă, Alexandru Rogobete a anunțat o modificare legislativă prin care Ministerul Sănătății să poată finanța investițiile în spitalele care nu se află în subordinea ministerului, ci în rețeaua universităților, în contextul în care ministerul s-a angajat să asigure achiziția echipamentelor medicale pentru această primă Clinică Universitară Integrată de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice pentru Copii din România.

Alexandru Rogobete: Ministerul Sănătății se angajează să asigure achiziția pentru echipamente medicale

"Am vizitat împreună cu doamna Gabriela Alexandrescu, Salvați Copiii, Prima Doamnă, Mirabela Grădinaru, domnul rector și echipa spitalului CF2, șantierul unui centru modern de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice. Este o investiție realizată de echipa Salvați Copiii, unde Ministerul Sănătății se angajează să asigure achiziția pentru echipamente medicale. Pentru acest lucru, evident, este nevoie de o modificare legislativă importantă pentru că acest spital este transferat din subordinea Ministerului Transporturilor. Este în subordinea Universității de Medicină în acest moment și e o noutate aș putea spune - spitale în rețeaua universităților. Și atunci, e nevoie de o adaptare legislativă. Nu e complicată, dar e necesară pentru a putea finanța și pentru a putea sprijini reabilitarea acestei clădiri, pentru a asigura dotarea cu echipamente. M-am angajat să susținem spitalul și echipa Salvați Copiii", a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, în cadrul unei conferințe de presă susținute după lansarea publică a campaniei de construire a primei Clinici Universitare Integrate de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice pentru Copii din România.

Peste 4.000 de copii din România au diabet de tip 1

Ulterior, ministrul Sănătății a explicat și de ce este importantă construcția acestui spital în România. Peste 4.000 de copii din România suferă de diabet zaharat de tip 1, iar accesul la tratament, prevenția bolilor metabolice și educația pentru sănătate trebuie să devină priorități, a spus Alexandru Rogobete.

"Din păcate, discutăm de peste 4.000 de copii cu diabet tip 1 la nivel național. E o cifră destul de mare. Pe lângă afecțiunea aceasta, putem discuta despre dezechilibre metabolice importante, obezitate și așa mai departe. Cred că acest centru va fi un suport real nu doar din punct de vedere medical sau al tratamentului, ci și de consiliere, de îndrumare și de ajutor pentru copil, dar și pentru părinții acestuia", a mai spus ministrul la conferința de lansare a campaniei.

Ministrul Sănătății vrea simplificarea accesului la pompele de insulină

În acest context, Alexandru Rogobete a anunțat simplificarea procedurilor prin care pacienții își procură pompele și senzorii de insulină, astfel încât acestea să poată fi ridicate gratuit direct din farmaciile cu circuit deschis.

"Este anormal să plimbăm pacienții de la o ușă la alta, la tot felul de cabinete, pentru a-și procura pompele de insulină și senzorii de insulină. Așa că îmi doresc să deschidem această rețea în farmaciile cu circuit deschis, astfel încât pacienții să își poată achiziționa gratuit - pentru că oricum sunt compensate - pompele și senzorii direct din farmacie, fără a mai fi nevoie să mai parcurgă acest traseu ultra birocratic", a mai spus Rogobete.

Rogobete, despre introducerea educației pentru sănătate în școli

Un alt obiectiv prezentat de Alexandru Rogobete vizează prevenția diabetului, a bolilor metabolice și a obezității, prin introducerea educației pentru sănătate în școli. El a precizat că a avut discuții cu ministrul Educației, care și-a exprimat deschiderea pentru introducerea, într-un interval scurt, a unui program modular, adaptat diferitelor categorii de vârstă, transmite Agerpres.

"Vorbim de diabet, de boli metabolice, de obezitate și consider esențial să introducem zona de prevenție. Am avut o discuție bună cu ministrul Educației, care este deschis ca în scurt timp să introducem modular, pe categorii de vârstă, Programul de educație pentru sănătate în școli. Noi considerăm cu toții că este un modul important pentru zona de prevenție și pentru a putea reduce cât se poate de mult prin stilul de viață, prin alimentație", a subliniat Rogobete.

Mirabela Grădinaru: Tratamentul pentru copiii cu diabet nu e suficient pentru familii, e nevoie de sprijin, de îndrumare

La rândul ei, Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, Nicușor Dan, a spus că tratamentul pentru copiii cu diabet sau boli metabolice nu e suficient pentru familii și a atras atenția că este nevoie de sprijin și de îndrumare ca acestea să-și regăsească echilibrul.

"Ca mamă, ca părinte, știu că nimic nu ne pregătește pentru momentul în care aflăm că propriul copil este bolnav sau suferă de o boală. Și în acele momente apar foarte multe întrebări și foarte multe temeri și nevoia de a găsi oameni care să te îndrume, oameni care să-ți redea încrederea că vei putea merge mai departe. De aceea, cred că atunci când vorbim despre diabet și boli metabolice, vorbim nu doar despre un diagnostic, vorbim despre copii, copii care își doresc să se joace, să învețe, să se bucure de copilărie, vorbim despre familii care încearcă zi de zi să-și găsească sau să-și regăsească echilibrul. Și pentru aceste familii nu este suficient un tratament, așa cum cred că s-a mai menționat, și au nevoie și de sprijin, au nevoie de îndrumare și au nevoie de oameni în care să aibă încredere", a declarat Mirabela Grădinaru.

Imagine cu Mirabela Grădinaru și voluntarii Salvați Copiii

Noua clinică, a apreciat ea, nu este doar un alt spațiu medical, "este o șansă pentru fiecare copil și familia lui să găsească într-un singur loc atât expertiză, sprijin, răspunsuri și să poată să meargă mai departe și să găsească acei oameni care să-i îndrume și să-i sprijine".

Mirabela Grădinaru a susținut că nicio familie nu ar trebui să treacă singură printr-o astfel de încercare.

"Cred că această clinică este șansa unor copii de a primi nu doar tratament de cea mai bună calitate, ci și grija și sprijinul de care au nevoie atât ei, cât și familiile lor, pentru că fiecare copil merită să trăiască sănătos, să viseze și să se bucure de copilărie", a adăugat ea.

Ce servicii va oferi noua clinică copiilor cu diabet

Medicul Anca Pantea Stoian a explicat că dezvoltarea unei secții moderne de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice este centrată pe nevoile persoanelor cu diabet, iar în cei peste 800 de metri pătrați va fi amenajat un centru care să includă spitalizări de zi, ambulatoriu integrat, serviciu de educație nutrițională și consiliere psihologică.

Potrivit președintei Salvați Copiii, Gabriela Alexandrescu, suma la care este evaluată construcția acestei unități medicale este de 1,5 milioane de euro, iar până în prezent au fost strânși 500.000 de euro.

De altfel, organizația Salvați Copiii derulează o campanie de strângere de fonduri prin SMS în acest sens. Cei care doresc să participe prin donație lunară recurentă de 5 euro pot trimite textul 'Salvez' la numărul de telefon 8835.