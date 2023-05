Al șaselea simț există, dar nu este o putere supranaturală

Foarte des, însă, auzim și despre prezența celui de-al șaselea simț. Acest lucru există de fapt, dar, spre deosebire de ceea ce cred oamenii despre el, nu are nimic de-a face cu puterile supranaturale. Are, de asemenea, un nume foarte specific, sau propriocepție și are legătură cu kinestezicul.

Al șaselea simț, ești sigur că știi ce este asta?

Este vorba despre capacitatea de a ne percepe corpul fizic în spațiu. Toți avem această abilitate. Un exemplu? Gândește-te doar la faptul că atunci când ne aflăm într-un loc întunecat suntem capabili să ne atingem nasul cu un deget, asta pentru că creierul nostru este perfect programat să perceapă spațiile care îl înconjoară.

Datorită propriocepției putem înțelege unde ne aflăm chiar și atunci când ochii sunt închiși. Acest simț este caracterizat de nenumărați perceptori a căror sarcină este să colecteze toate informațiile necesare pentru ca creierul să prelucreze mediile înconjurătoare.

De asemenea, trebuie spus că de foarte multe ori nici nu realizăm acest al șaselea simț natural al nostru. Stimulii săi sunt eliminați rapid din creier, lăsând loc pentru altceva. Dacă apar condiții dificile, al șaselea simț este activat.

Al șaselea simț ne ajută să vedem dincolo de lucrurile care se petrec în fața noastră

Aproape toți am avut măcar o dată sentimentul că știam ce urmează să se întâmple.

În afară de asta, însăși expresia ”simt că', referitoare la diverse situații, arată fără tăgadă faptul că această percepție extrasenzorială există. Expresia ”simt că' are legătură cu presupusa posibilitate ca noi să putem vedea mai departe de ceea ce se află în fața ochilor noștri.

Aflat la jumătatea drumului dintre intuiție și premoniție, al șaselea simț s-a manifestat la multe persoane, doar că nu toate persoanele au avut ocazia de a face cunoscute aceste experiențe.

Al șasele simț este produsul subconștientului nostru

Știința și-a pus și ea această întrebare. Și iar s-au făcut experimente, în încercarea de a găsi adevărul. Din toate experimentele a rezultat un concept foarte interesant, denumit „activitate anticipativă anomală, potrivit Avantaje.

Confruntați cu întrebarea dacă există al șaselea simț, cercetătorii de la Universitatea Northwestern din Illinois au dat un răspuns ferm: DA. Conform descoperirilor lor, există momente în care ființele umane efectiv anticipează ce se va întâmpla.

Nu este magie. Este subconștientul nostru, care a dovedit că are informații și cunoștințe cu mult mai adânci decât mintea conștientă. Chiar și unele măsurători fiziologice au indicat că organismul nostru răspunde la un stimul înainte de a-l conștientiza.

Un grup de oameni de știință sugerează că, în curând, explicații amănunțite ne-ar putea fi oferite de biologia cuantică. Până atunci, chiar dacă nu putem da credit tuturor sentimentelor și gândurilor care ne încearcă și pentru care nu avem explicații, unele sunt atât de intense încât nu le putem ignora și pretinde că nu le avem.

