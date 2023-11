Acțiune de salvare în India. Un tunel în construcție s-a prăbușit, 40 de muncitori au rămas blocați - VIDEO

Peste o sută de salvatori ajutaţi de excavatoare intervin marţi în nordul Indiei în încercarea de a elibera 40 de muncitori rămaşi blocaţi începând de duminică, după prăbuşirea unui tunel rutier în construcţie, transmite AFP, conform Agerpres.



Deşi delicate, lucrările de forare a unui pasaj de evacuare progresează, iar salvatorii speră să poată extrage muncitorii miercuri, a declarat presei conducătorul operaţiunilor, Ranjit Kumar Sinha.



"Cea mai mare reuşită a noastră este că am stabilit contactul şi că le putem oferi oxigen şi hrană", a declarat marţi pentru AFP Abhishek Ruhela, şeful administraţiei districtuale din Uttarkashi, unde a avut loc prăbuşirea.



Accidentul s-a produs duminică dimineaţă în apropiere de Dehradun, în statul himalayan Uttarakhand, în timp ce un grup de muncitori părăsea şantierul şi urma să fie înlocuit de un alt echipaj.

Hemant Nayak lucra în tunel când acesta a început să se prăbuşească, însă a avut norocul să se afle aproape de ieşire şi a reuşit să scape. Iniţial, au început să cadă resturi în interiorul tunelului şi "toată lumea a banalizat" situaţia, a povestit el pentru AFP. "Atunci, dintr-o dată, a căzut o mare cantitate de moloz şi tunelul a fost blocat".



Imaginile date publicităţii de salvatori ilustrează violenţa alunecării de teren, printre blocurile de beton găsindu-se inclusiv bare metalice răsucite.



Salvatorii folosesc un utilaj capabil să introducă un tub de oţel cu diametrul de 90 de centimetri printre dărâmături cu ajutorul căruia lucrătorii pot scăpa din tunel. Distanţa până la ei este de câteva zeci de metri.

"Din cauza abundenţei de moloz din tunel, ne confruntăm cu unele dificultăţi în cadrul operaţiunii de salvare", a declarat luni un comandant din cadrul Forţei naţionale de intervenţie, Karamveer Singh Bhandari.

Luni, compania guvernamentală de autostrăzi şi infrastructură, responsabilă de construcţia tunelului, a declarat că a reuşit să asigure o cale de aprovizionare a muncitorilor şi că toţi sunt "în siguranţă".



Ei au la dispoziţie un spaţiu de aproximativ 400 de metri pentru a merge şi a respira şi "nu stau unul peste altul", a dat asigurări ziarului Indian Express un responsabil cu intervenţiile de urgenţă, Devendra Patwal.

Cu o lungime de 4,5 kilometri, tunelul urmează să facă legătura între două dintre cele mai cunoscute sanctuare hinduse din Uttarkashi şi Yamunotri.



Tunelul face parte din proiectul autostrăzii Char Dham, susţinut de prim-ministrul naţionalist Narendra Modi şi menit să îmbunătăţească conexiunile între patru situri hinduse importante, precum şi cu regiunile frontaliere ale Chinei.

#Uttarakhand: Relief and rescue work continues for second day in under-construction Silkyara Tunnel in #Uttarkashi.



Uttarkashi District Magistrate Abhishek Ruhela says that removing debris from the tunnel is going on in full swing.



Mr Ruhela says all workers inside the… pic.twitter.com/U3PNHv14Jp