A dezasamblat o maşină ca să poată salva un pui de pisică

Potrivit BBC, Adam Hughes pleca de la muncă, o bază aeriană militară de lângă Helston, Anglia, când a văzut pisoiul la marginea aerodromului. Dar când a vrut să-l prindă, motănelul rănit și speriat a fugit sub o mașină parcată și s-a strecut în interior, în camera motorului. Proprietarul mașinii i-a dat lui Hughes permisiunea să-i demonteze mașina.

Motănelul a fost recuperat cu un picior rupt. Când Adam Hughes a văzut prima dată pisicuța, a observat că își târa un picior din spate. După ce pisica speriată a sărit pe țeava de eșapament a mașinii şi, mai departe, a ajuns în camera motorului, cei trei bărbați au încercat din răsputeri să o caute, folosindu-se de lanternele de la mobile, însă n-au avut succes. Din fericire, proprietarul mașinii se afla într-un hangar din apropiere. Acesta a înţeles situaţia şi nu s-a temut nicio clipă că un străin îi demontează maşina, deloc ieftină.

Cum bine bănuia bărbatul, pisoiul a fost descoperit ascuns în mecanismul mașinii. Hughes a sunat la un centru de adopție pentru pisici, de unde a adoptat el un motan cu 11 ani în urmă și care murise doar cu o zi înainte de acest incident. Pentru că puiul avea un picior rupt, a fost dus de urgență la veterinar care a decis să-i amputeze piciorul rupt. Managerul centrului de adopții, Samantha Lawton, a spus că pisoiul nu ar fi supraviețuit fără ajutorul lui Adam Hughes. După intervenția de la veterinar a fost preluat de un asistent al centrului care îl va ajuta să-și revină și să învețe să meargă cu trei picioare.









Ce să faci dacă ai o pisică la motor

Cum salvezi felina, cum îți protejezi mașina? Două întrebări cu mai multe răspunsuri, împărțite în două categorii clare de respondenți: proprietari auto iubitori de animale și proprietari auto pentru care prioritatea este mașina. Fireşte, cel mai bine este să verifici mereu înainte să pleci la drum iar dacă descoperi o pisică în interior şi nu te dsscurci să o scoţi singur (nici nu prea ai cum), apelează cu încredere la personalul ISU care are în dotare diferite dispozitive de descarcerare şi astfel animăluţul poate fi recuperat în siguranţă.

Iată şi o colecţie de păreri adunate de pe internet, în special de pe forumuri:

”Trebuie să pui plase pe toate găurile mai mari de 5 cm și să ai scut”.

”Am găsit 4 pisoi sub capotă. Cred că aveam motor de 101 cai și 4 pisoi. 2 au fugit și 2 nu am putut să îi scot deloc. Am dat un deodorant întreg pe motor și nu am mai avut treabă”.

”Există soluții repelente la farmacia veterinară”

”Eu am cumpărat mașina cu un dispozitiv montat la motor antipisici! Probabil e cu ultrasunete sau ceva de genu…”

”Există sisteme care se montează fix pentru așa ceva”.

”Am dat senzorul de la alarmă mai sensibil și pisica nu a mai apărut”

”Stropește cu oțet, pisicile nu suportă mirosul. Eu așa am scăpat de ele de pe terasă”

”Suc de lămâie amestecat în apă”

”Am dat cu spray special, cu oțet parcă și cu busuioc… degeaba.”

”Spală motorul, apoi pulverizează apă cu lămâie, oțet etc.”

”Eu am ieșit cu un bol cu lapte și am început să o chem pis-pis. După 10 minute a apărut, am lăsat-o să bea lăpticul liniștită, am băgat-o în cutie și am condus spre noua ei căsuță. Era un pisic, cred că avea câteva luni”.

