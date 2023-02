Ziua de naștere, liberă. Mircea Badea: Eu am muncit în toate zilele, chiar și în cârje / Chirieac: Când populismul nu are limite, situația poate deveni dramatică

„Ar fi extraordinar... Senzațional... Eu niciodată nu am înțeles cum este cu zilele libere pentru că am muncit în toate zilele: de sărbătorile legale, de ziua de naștere, ba chiar am venit la emisiune și în cârje, a doua zi după operația la genunchi, cu pungile de gheață după mine. Dar sunt fan acordării de zile libere!”, a spus Mircea Badea, în stilul său caracteristic.

„Ziua mea vine în curând. Abia aștept să frăsuiesc. Cu cât mai multe zile libere, cu atât mai bine. Pauzele lungi și dese, cheia marilor succese”, a mai spus amuzat Mircea Badea la Antena 3 CNN.

De asemenea, Bogdan Chirieac a comentat acest subiect.

„Când populismul nu are limite, situația poate deveni dramatică. Așa s-a întâmplat în Grecia în 2008. Până la urmă, dacă este să te iei după anumiți parlamentari, haideți să stabilim și noi 10-15 zile pe an când administrația lucrează și în rest să aibă numai zile libere. Nu este mai comod așa?”, a zis analistul politic.

Întrebat dacă propunerea legislativă ar putea fi un cadou pentru Nicolae Ciucă, în ideea în care știrea a apărut chiar de ziua premierului, Bogdan Chirieac: „Dacă este așa, în mintea celor care au scornit așa ceva, este un cadou otrăvit pentru că premierul chiar lucrează și în zilele așa zis libere. Nu-i putem reproșa că nu lucrează”.

„De unde eram la coada clasamentului în Europa la zile libere, am ajuns în frunte. În plus, mai sunt și punțile care se dau în România. Practic, administrația publică este tot timpul blocată din cauza zilelor libere. Mai bine am folosi principiul care se aplică în Sudul Europei: în luna august, toată administrația este în concediu. În restul anului, administrația este la muncă”, a mai spus Bogdan Chirieac la Antena 3 CNN.

Propunerea legislativă, iniţiată de 19 senatori liberali şi unul social-democrat, completează în acest sens art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii.



Potrivit proiectului, „persoanele salariate au dreptul la o zi liberă, plătită, cu ocazia zilei de naştere".



„Acordarea unei zile libere, plătite, în ziua în care fiecare dintre noi îşi serbează ziua de naştere contribuie la motivarea resursei umane, indiferent de domeniul în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, de stat sau privat. În cadrul oricărei entităţi - instituţie publică, organizaţie economică etc -, resursa umană este singura resursă capabilă să producă şi să reproducă toate celelalte resurse aflate la dispoziţia acestei entităţi. Fie că vorbim de resursa financiară, tehnologică sau, după caz, materială. Un salariat motivat va contribui activ la creşterea eficienţei organizaţiei respective", arată iniţiatorii proiectului în expunerea de motive.



De asemenea, aceştia menţionează că faptul că salariatul va şti că va avea o zi liberă de ziua lui de naştere îi va oferi acestuia "posibilitatea de a achiziţiona servicii turistice pentru petrecerea acestui eveniment într-o altă localitate" şi astfel "se va contribui la încasările, din taxe şi impozite, la bugetul de stat ori local".



„Ziua de naştere este un eveniment anual, în viaţa fiecăruia dintre noi, şi trebuie să oferim posibilitatea fiecărui salariat de a-şi petrece această zi aşa cum îşi doreşte. Singur, cu familia ori cu prietenii", au mai apreciat iniţiatorii.



Ei au arătat că angajaţii din România au fost pe primul loc în UE la numărul orelor lucrate pe săptămână în 2020, conform datelor de la Eurostat, oficialul europeană de statistică.



Proiectul va intra mai întâi în dezbaterea Senatului, Camera Deputaţilor fiind for decizional.

