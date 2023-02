Nicolae Ciucă, premierul României, s-a născut pe 7 februarie 1967, în localitatea Plenița. Observăm că este un nativ cu Soarele în Vărsător. Fiind un semn de aer, bineînțeles că personalitatea sa a beneficiat de toate proprietățile caracteristice: viziune, detașare, curiozitate, inspirație, dorința de a inova, de a aduce pace, de a crea un impact într-un grup mare de oameni, noncomformism.

În momentul nașterii, Luna se afla în semnul Capricornului. Unul dintre cele mai bune aspecte pe care le poate avea un conducător. De ce? Pentru că nevoia lui principală este de a organiza, conduce, câștiga, stabiliza, de a atinge obiective mărețe, de a urca pe scara socială. Luna în Capricorn îi ajută pe oameni să își păstreze emoțiile și să ia decizii, chiar și în cele mai mari crize/tumultuoase vremuri. Ba chiar am putea spune că atunci se simte cel mai bine. Vrea respect și pune preț pe tot ce este tangibil si pe siguranță.

Mercur și Venus se aflau în semnul Peștilor, nemaipomenit pentru o persoană care creează scenarii, strategii și planuri de război. Mercur îi oferă intuiție și posibilitatea de a specula imediat orice semnal.

Marte se afla în Balanță. Orice persoană, care are această poziționare, beneficiază de diplomație, calități uimitoare de negociator, corectitudine, maniere și apetența pentru a găsi momentul potrivit pentru a împăca toate părțile implicate într-un conflict. Marte în Balanță va considera că dreptatea este adevărata victorie.

Nicolae Ciucă va fi preocupat să mențină parteneriate armonioase cu toate instituțiile. Poate părea evitant, însă de fapt așteptă momentul cel mai potrivit, de win-win, până ia o decizie.

Premierul are un marcaj cardinal în astrograma natală, ceea ce înseamnă că este un om de acțiune

Dar aspectul cel mai important este Nodul Sud în Scorpion. O explicație pe înțelesul tuturor ar fi următoarea: menirea lui este aceea de a participa la tot felul de evenimente ce presupun calcularea unor riscuri, unele chiar legate de moarte și resurse. Cu alte cuvinte, Nicolae Ciucă a avut toate datele necesare pentru a lucra în domeniul armatei, dar și pentru a avea o funcție importantă în vremuri de criză.

Predicția Danielei Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, s-a adeverit

În 2020, Daniela Simulescu spunea despre Nicolae Ciucă: „Domnul Ciucă este Vărsător. Vreți să vă spun ceva?! De domnul Ciucă vom mai auzi la anul. Vom mai auzi de el! Domnul Ciucă este un Vărsător, are Lună în Capricorn, iar pentru el urmează o perioadă de recunoaștere. De recunoaștere a meritelor, de mai multă seriozitate, de mai multă responsabilitate. Vărsătorii vor fi foarte importanți în anii următori, deci rămâne de văzut ce va face domnul Ciucă. Nicolae Ciucă pică foarte bine pe harta României, pentru că el are Nodul Sud în Scorpion, iar România are sufletul în Scorpion în mentalul colectiv, deci vine extraordinar de bine pe harta României domnul Ciucă". Daniela Simulescu a avut dreptate. Din nou.

VEZI ȘI: Horoscop 7 februarie 2023 video. Daniela Simulescu vine cu vești bune: Chiar ai mari oportunități de la astre

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News