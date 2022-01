Video viral din Arabia Saudită, după ce a nins abundent

Un videoclip filmat în nordul Arabiei Saudite, unde a nins de la începutul anului, a devenit viral pe rețelele de socializare. În imagini apar mai mulți bărbați care cântă și dansează în zăpadă. Oamenii s-au bucurat și au ținut să marcheze momentul într-un mod inedit.

Localnicii au salutat prima ninsoare a anului interpretând un dans popular. În trecut, războinicii dansau astfel pentru a sărbători victoria.

Potrivit imaginilor ajunse în mediul online, cel mai mult a nins în orașul Tabuk. Oamenii s-au înghesuit în Jebel Al Lawz încă de sâmbătă, când a început să ningă în majoritatea zonelor, potrivit Digi24.

Noi ninsori au fost anunțate în Jebel Al Lawz, dar și în zonele montane Al Dhahr și Alqan.

În Arabia Saudită, ultima dată au fost ninsori abundente în 2018.

الترحيب بنزول الثلوج في تبوك، شمال المملكة العربية السعودية❤️



Welcoming the #Snowfall in Tabuk, north of Saudi Arabia❤️#SaudiArabia #Tabuk #snow pic.twitter.com/xul6Ow4iYA