VIDEO - Momentul în care un autobuz explodează într-o stație din Rusia. Bilanț sumbru: Doi morți și 17 răniți

Două persoane şi-au pierdut viaţa şi 17 au fost rănite în explozia unui autobuz de pasageri în oraşul Voronej din centrul Rusiei în noaptea de joi spre vineri, au anunţat autorităţile locale, transmite Agerpres, citând EFE şi AFP.

Şoferul a declarat pentru postul Rossia-24 că la bord se aflau 35 de persoane. Explozia a avut loc în timp ce vehiculul se afla într-o staţie de autobuz din apropierea unui centru comercial. Deflagraţia a aruncat în aer acoperişul şi ferestrele, potrivit mai multor înregistrări video ale trecătorilor, care circulă pe reţelele de socializare şi preluate de presa rusă.

Cauza exploziei

Cauza incidentului nu este clară. Iniţial, o explozie de gaz a fost considerată una dintre posibilele cauze, însă compania care operează autobuzul a declarat că vehiculele sale sunt echipate cu motoare diesel. O sursă din cadrul companiei a declarat că autobuzul implicat a fost supus unei revizii pe 6 august. Comitetul rus de anchetă a deschis un dosar penal pentru a clarifica toate circumstanţele incidentului. Ancheta este în plină desfășurare.

Până în prezent, nu există niciun indiciu că ar putea fi vorba de un atac terorist, a declarat viceguvernatorul regiunii, Serghei Sokolov, pentru agenţia Interfax.

