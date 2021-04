Victorina Matveev, poveste uluitoare la Chefi la Cuțite. A plecat cu o CĂLĂUZĂ, în 2006, din R. Moldova, în Italia, unde un hoț i-a furat toți banii strânși VIDEO

Cu tatăl din Rusia, cu mama din Republica Moldova și căsătorită din Satu Mare, Victorina Matveev este de meserie polițistă, iar în timpul liber este cofetar, dar drumul ei până aici a fost plin de experiențe care te lasă mască.

"Am terminat Academia de Poliție în Republica Moldova, m-am căsătorit în România, după ce mi-am cunoscut soțul în Italia", a spus concurenta.

Victorina Matveev, din Academia de Poliție, călăuză spre Italia. Chefii au rămas șocați

Întrebată de chef Sorin Bontea cum a ajuns în Italia, Victorina a continuat povestea.

"După ce l-am pierdut pe tata în anul 3 la Academie, s-a rupt firul... era mai greu cu tot, mama e bolnavă și ca să pot să-mi întrețin studiile și pe mama, am mers în străinătate, la negru, pe jos. Am mai făcut o dată Armata! Am mers pe jos și Croația până în Italia, în două săptămâni! Din Croația! Până în Croația am ajuns cu un microbuz, cu care am reușit să trec vămile și apoi... de acolo... furiș, furiș, câte cinci, câte cinci.

Era o călăuză! Drumul în Italia a fost o experiență, o a doua Armată! Fără mâncare... foarte greu. Mergeam doar noaptea, am intrat și prin curțile oamenilor, ca traversare, ne hrăneam cu struguri. A trebuit să alergăm, să stăm la pământ în momentul în care erau vânători sau ceva. Să nu fim prinși.

A fost lume care a ajuns fără unghii la picioare. Se întâmpla în 2006!".

Anul pe care l-a pronunțat concurenta i-a șocat pe cei trei chefi.

"Eram transporați ca niște verze"

"Două săptămâni a durat. A fost foarte greu, pentru că au fost etape în care a trebui să ne oprim într-un hotel, de acolo să ieșim câte cinci, transportați cu o mașină, ca pe niște varză și coborâți nu știu unde, că nu puteai să vezi noaptea. Atunci am urmat călăuza, încet, încet, dar a fost bine, am ajuns cu bine.

Eu mergeam prima, în față, că aveam față de turistă, blonduță, totul bine. Numai pe mine m-au dat jos la vamă! Noroc că am avut cu mine actele că sunt studentă a Academiei de Poliție. Asta m-a ajutat foarte mult", a mai spus ea.

Când sperau că au strâns suficienți bani pentru a-și termina casa din România și pentru a naște, hoții le-au furat tot: "Erau 23.000 de euro!"

"Am stat în Italia 13 ani. Am muncit chiar și 15 ore, de când ne trezeam și până ne culcam. Între timp, mi-am cunoscut soțul, mi-am găsit de lucru într-o ptiserie, am strâns bănuț cu bănuț, am rămas însărcinată și în a cincia lună de sarcină, în 2015, ne-au intrat în casă și ne-au furat tot. Nu știm cine! Am avut strânși în jur de 23.000 de euro... i-au furat! Au fost în jur de 26.000, dar cu o săptămână înainte au reușit să le trimitem socrilor să ne ajute să tragem curentul pentru casă. Toți banii erau strânși pentru a ne termina casa și pentru a putea să nasc. Am rămas cu un euro în buzunar și i-am spus soțului că astea sunt semne de la Dumnezeu. Și m-am întors acasă!", a mai spus Victorina.

Ea a reușit să-i impresioneze pe chefi și cu preparatul său, luând trei cuțite.