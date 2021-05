Victor Ciutacu: ”Rareș Bogdan are perfectă dreptate”. Ingrid Mocanu, ironică: Noi, ceilalți, nu putem suna la ministrul de Interne

Victor Ciutacu: Dacă vouă vă place să vă însoțiți cu gaborii printre dumicați, aplicați la o slujbă bugetară și mâncați cu ei la popotă

”Rareș Bogdan are perfectă dreptate. Nu au ce să caute polițiștii, jandarmii și toți ceilalți purtători de uniforme în restaurante. Dacă vouă vă place să vă însoțiți cu gaborii printre dumicați, aplicați la o slujbă bugetară și mâncați cu ei la popotă. Lăsați-ne pe noi, ăștia cărora nu ne-a trecut dorul de Ceaușescu, să ne trăim, pe banii noștri, viețile în civilie.” a scris Victor Ciutacu, realizator RomâniaTV, pe Facebook.

Ingrid Mocanu, ironie la Rareș Bogdan: Noi, ceilalți, nu putem suna la ministrul de interne să ne rezolve problema dacă dau buzna pe unde hălăduim

”Așa este. Doar că noi, ceilalți, nu putem suna la ministrul de interne să ne rezolve problema dacă dau buzna pe unde hălăduim. Și pentru nicio altă problemă pe care ei trebuie să o rezolve (că ei sunt autoritățile) nu avem telefoane de miniștri să spunem că e nasol și că nu ne bagă nimeni în seamă” a scris, într-un comentariu la postarea lui Victor Ciutacu, avocata Ingrid Mocanu. Realizatorul TV i-a răspuns: ”Și eu l-aș fi sunat. Și nu de acum, ci de când a început dileala asta milițienească. Și-au luat țara înapoi, să se spele cu ea pe cap. Și d-aia nu (prea) mai calc eu prin crâșme”.

Rareș Bogdan: Au năvălit din Jandarmerie și din Poliție

Duminică seară, Rareș Bogdan, într-o intervenție la Antena 3, a spus: ”Vreau să-i rog pe prietenul meu, Lucian Bode, și pe prietenul meu, Bogdan Despescu, cei doi oameni care conduc Ministerul de Interne, să acționeze și să le explice domnilor de la Poliție că nu mai este stare de urgență, că companiile românești au trăit extrem de greu, mai ales cele din HoReCa. Astăzi, am fost cu familia într-un loc, am mai fost în trei locuri, pentru că am avut întâlniri, și m-am bucurat de această stare de libertate care s-a instituit la nivelul Bucureștiului, și, în fiecare din cele patru locații din nordul Bucureștiului, au năvălit cei din Jandarmerie sau din Poliție”.

El mai spunea, duminică: ”Ceea ce am văzut cu ochii mei astăzi mi-a arătat că, în continuare, o parte din autoritățile statului, un stat pe care acum îl reprezint și eu, (n.r. fac acțiuni) absolut absurde. Poți să o faci discret, ducându-te să verifici datele cu oameni în civil. Nu are de ce să vină Jandarmerie, cu oameni în uniformă, nu au de ce să vină șapte oameni pe o terasă, speriind publicul”. Apelul său a fost în sensul în care să se ”termine cu aceste descinderi pentru că ne facem de râs”. Rareș Bogdan a precizat și că l-a sunat pe ”prietenul” său, Lucian Bode, dar nu i-a răspuns atunci la telefon.

Vezi aici mai mult: Rareș Bogdan îi atrage atenția lui Lucian Bode, după ce poliția a ”năvălit” unde a fost cu familia: Am văzut cu ochii mei!

Nu de aceeași părere sunt și reprezentanții forțelor de ordine. Cosmin Andreica, liderul Europol, acuză că restaurantele se transformă în ”veritabile cluburi și discoteci”, pentru că ”legiuitorul nu a fost în stare să vină cu măsuri suficiente”.

Vezi și: Lanț de petreceri în localurile de fițe. Cosmin Andreica (EUROPOL): Legiuitorul nu a fost în stare să vină cu măsuri suficiente

Acest articol reprezintă o opinie.