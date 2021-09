Victor Ciutacu, după nunta Simonei Halep: Știți cât de "dragă" îmi e. Da' jur că nu pricep ceva

”Știți, toți cei care mă urmăriți, cât de "dragă" îmi e Simona Halep. Da' jur că nu pricep care e problema poporului suveran cu nunta - mă rog, cununia - ei. E fix problema familiei unde, cum și cu cine a petrecut, ce a postat, cum s-a organizat. Și zău că, dacă interesează pe cineva părerea mea, a făcut-o cu decență. La statutul ei public și la cât i s-a suflat în pene, putea să facă o ursărie televizată de mare excepție. A ales să nu se dea în stambă. Bravo ei, casă de piatră!”, a scris Victor Ciutacu pe Facebook.

Simona Halep s-a cununat civil, miercuri după-amiază, cu iubitul său, Toni Iuruc

Jucătoarea de tenis Simona Halep s-a cununat civil, miercuri după-amiază, cu iubitul său, Toni Iuruc, într-un cadru privat în staţiunea Mamaia.



Cei doi miri au spus 'Da' într-un loc inedit, într-un spaţiu special amenajat pe plajă, în imediata apropiere a clubului unde are loc petrecerea. Ceremonia a fost oficiată de primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac.



În vârstă de 29 de ani, cea mai bine clasată jucătoare de tenis a României în ierarhia mondială a avut alături câteva sute de invitaţi, printre aceştia numărându-se fostul tenisman Ilie Năstase, foştii fotbalişti Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu şi Florin Răducioiu.



Simona Halep şi Apostol Gabriel Iuruc, cunoscut sub numele de Toni Iuruc, formează un cuplu din anul 2019, cei doi apărând în public pentru prima oară la turneul de Grand Slam de la Wimbledon din acel an, când Simona a cucerit trofeul.

De ce a făcut Halep nunta miercuri

Simona Halep și Toni Iuruc sunt din familii de machedoni. Cei doi au încercat mereu să ducă obiceiurile mai departe. Tradiția la machedoni spune că nunta trebuie să înceapă miercurea și să se termine abia luni, iar fiecare zi de petrecere are un ritual diferite.