"Sunt din ce în ce mai puțini şi din ce în ce mai disperaţi"

"USR-ul ăsta este un partid frumos şi liber! Ar fi ţipat dacă era un primar PNL sau PSD, se dădeau cu capul de ciment. Sunt din ce în ce mai puțini şi din ce în ce mai disperaţi. Să nu credem că este un partid imaculat. Ştim prea bine istoricul financiar al domniei sale de business, înainte de a fi primar, s-au discutat multe aspecte prin mass-media., dar totuşi publicul a trecut peste. Se pare că pentru ei legea este interpretabila. O interpretează în funcţie de interesul lor. Este un precedent şi cred că în cazul ăsta instituţiile statului vor acţiona ad literam pentru a nu lăsa loc de interpretări pe mai departe", a spus Laurențiu Gîdei, la DCNews TV.

"Ați ridicat o problemă cu USR și oamenii trebuie să știe. Ştiţi că am dat o lege în Parlament prin care am dorit să scoatem investiţiile statului din această criză. Vorbim de hidrocentrale. Ştiţi prea bine ce au făcut ONG-urile astea... ar putea fi partide politice pe faţă. Au făcut în aşa fel încât au blocat toate investiţiile pe care statul român le avea în hidrocentrale (peste 1 miliard de euro), pentru că ne-am trezit că a desenat unul aşa cu creionul, a făcut nişte arii protejate şi a prins şi hidrocentralele alea. Caută viermişorul, peştişorul, cucuveaua, astfel că proiectele sunt blocate. Am dat această lege prin care am extras efectiv construcțiile şi terenurile adiacente acestor construcții, astfel încât să se poată continua investiţiile", a mai spus deputatul PSD.

"Au găsit greşeala în lege, au atacat-o. În comportamentul doamnei Armand nu găsesc"

Val Vâlcu: S-a greşit pe procedura.

Laurențiu Gîdei: S-a greşit, dar procedura ne durea pe noi sau ceea ce acea lege trebuia să..?

Val Vâlcu: Domnule e la fel de important ca în cazul Clotilde Armând.

Laurențiu Gîdei: Nu este adevărat, nu exista termen de comparaţie. Aici ne-am fi dorit cu toţii să avem energie ieftină.

Val Vâlcu: Nu a fost în stare coaliţia de guvernare să facă o lege...

Laurențiu Gîdei: Modificăm din nou.

Val Vâlcu: Nu ar fi mai bine să dea un OUG? S-ar aplica de mâine.

Laurențiu Gîdei: Modificam din nou, astfel încât să se poată continua investiţiile statului pe tot ceea ce înseamnă hidrocentralele astea blocate de activiştii de mediu şi atacate de USR. Tot ceea ce încercam să facem pentru România USR atacă la Curta Constituţională. Este o virgulă, este o procedură... Limba Romană este atât de stufoasă și de interpretabilă... şi toate legile din România - depind de cine o citeşte şi cine o interpretează (n.r. legea), încât e foarte uşor să găseşti o chichiţă. Dai neconstituționalitate, se întoarce înapoi şi întârziem.

Val Vâlcu: Aşadar, au găsit greşeala în lege, au atacat-o. În comportamentul doamnei Armand nu găsesc. Nu că nu găsesc, ci consideră că este ceva normal, firesc.

Drulă îi ia apărarea

Președintele USR, Cătălin Drulă, spune într-un interviu pentru RFI, că nu o va suspenda pe Clotilde Armand din partid:

”Nu, nu este în nici un fel o situație de natură judiciară, nu are un dosar în care să fie pusă sub urmărire penală sau trimisă în judecată. Este o acțiune… ANI a dat-o în bară cu foarte multe din aceste acțiuni, cred că putem face o istorie despre constatări ANI, care apoi au fost desființate de justiție. Mă rog, cea mai celebră este la președintele Iohannis în campania electorală din 2014 și apropo, pentru ceva similar, se numise într-un Consiliu de Administrație, dacă nu mă înșel, la Compania de Apă, fiind primar la Sibiu. Între timp, s-a lămurit prin lege că astfel de situații sunt compatibile și în cazul dumnealui are o decizie definitivă de la Înalta Curte pe această speță, s-a introdus și în lege și este acolo un articol care permite primarilor să fie manageri de proiecte”.

Clotilde Armand, reacție după ce ANI a sesizat ÎCCJ

"Gata! M-au prins... Glumesc. Nu aveau ce. Am citit astăzi comunicatul ANI, pot să vă spun că am respectat legea în cazul proiectului "Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție"

Avem o confirmare de la oficialii de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene care ne transmit că suntem eligibili. Înainte de a se face numirile în cadrul proiectului, a existat o verificare și autoritățile competente care ne-au transmis că totul este corect. Știți, nu facem nimic de capul nostru.

De asemenea, în cadrul lucrării ce face obiectul comunicatului am răspuns de fiecare data solicitărilor ANI și am depus un punct de vedere însoțit de documente justificative care arată legalitatea activităților pe care le-am desfășurat în calitate de primar al Sectorului 1 București. N-am primit nici un răspuns și mi-a fost refuzat de mai multe ori accesul la dosar.

Legea spune asta: - art. 94 alin. 22 din Legea nr. 161/2003: "nu se afla in situație de incompatibilitate, n sensul prevederilor alin. (2), funcționarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanțat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum si din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile [...]".

Și asta: art. 16 din Legea nr. 153/2017:- "(2) Indemnizațiile lunare ale președintilor si vicepreședinților consiliilor județene și primarilor și viceprimarilor unităților administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până la 25%".

PS: Mă bucur că autoritățile sunt vigilente și că își fac treaba. Știam că unul dintre membrii PNL Sector 1 a făcut plângerea la ANI, într-o încercare disperată de hărțuire a mea. Nu avem nicio problemă ca Parchetul și Prefectul să verifice actele și le vom pune la dispoziție toate documentele pe care le vor solicita. Să vedeți acum cum intră în vrie aparatul de manipulare al PSD PNL și să țipe. Nu-i nimic. Mergem după ei", a scris Clotilde Armand pe contul său de Facebook.

Constatările Agenției Naționale de Integritate

"Agenția Națională de Integritate a constatat averea nejustificată, starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă, a sesizat organele de urmărire penală sau a sesizat Instituția Prefectului Municipiului București, în cazul a 8 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV



În exercitarea atribuțiilor de primar, ARMAND CLOTILDE MARIE BRIGITTE a semnat dispozițiile prin care s-a numit pe sine manager al proiectului „Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție‟ finanțat din fonduri europene și care au produs un folos material pentru sine în cuantum de 18.720 Lei, încălcând astfel prevederile art. 70, art. 71 și art. 76 din Legea nr. 161/2003. Cele 5 dispoziții semnate reprezintă numirea în funcția de manager de proiect, precum și majorarea indemnizației lunare, cu până la 30%.

Începând cu data de 18 februarie 2022 (data Dispoziției privind numirea managerului de proiect, al proiectului „Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție‟), ARMAND CLOTILDE MARIE BRIGITTE exercită simultan cu funcția de primar al Sectorului 1, București și funcția remunerată de manager de proiect, nerespectând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003.

SESIZARE PARCHET

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către ARMAND CLOTILDE MARIE BRIGITTE a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal întrucât, în exercitarea atribuțiilor de primar, respectiv în perioada februarie – august 2022, a semnat un număr de 5 dispoziții care au condus la crearea unor venituri suplimentare pentru sine.

SESIZAREA INSTITUȚIEI PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu privire la legalitatea actelor administrative ale autorităților administrației publice, respectiv a dispoziției de numire în funcția de manager de proiect și a celor 4 dispoziții prin care au fost suplimentate veniturile, atribuții conferite de prevederile art. 252, alin. (1), lit. c) din Codul Administrativ, acte materiale pentru care au fost reținute aspecte și indicii privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, al conflictelor de interese în materie administrativă și a legislației în materie penală", transmite ANI într-un comunicat.

