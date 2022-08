Un tânăr cu sindromul Down știe pe de rost Noul Testament şi cei 150 de psalmi. Vrea să devină preot

A uimit o țară întreagă după ce a mărturisit că știe Noul Testament pe de rost. Acesta a reușit să ia și bacalaureatul cu brio, în ciuda faptului că suferă de sindromul Down. Mihai vrea să urmeze Facultatea de Teologie, visul său fiind acela de a sluji oamenii ca preot. Tânărul este convins că a luat examenul maturităţii cu ajutorul lui Dumnezeu. „Am învățat cu ajutorul lui Dumnezeu și al lui Iisus Hristos. Am învățat foarte mult, nimic nu e usor, omul funcționează cu mintea, nimic nu se face fără muncă. Am luat 5,20 la română, 6,75 la istorie și 8,55 la geografie, sunt fericit… Vreau să devin preot, pentru că îmi place să mă rog, să citesc și să scriu din Biblie”, a spus tânărul cu sindrom Down, în cadrul unei conferințe de presă din 2013.

Maria Moceanu, mama sa, spune despre fiul său că a muncit în fiecare zi pentru a reuși. „Munca noastră a fost să arătam că se poate, este o muncă în spate care nu se poate cuantifica… Cu ajutorul lui Dumnezeu și al muncii de zi cu zi am reușit. Am lucrat acasă, după-amiaza, din clasa a I-a, am făcut rezumate, am conspectat, am adus de la școală caiete, am colaborat cu unii profesori, am fost eu la meditații la profesori. Munca de acasă l-a făcut să reușească. Eu, în adâncul sufletului, am știut că își va lua bacalaureatul. E o mare realizare, vreau să transmit părinților să nu renunțe, pentru că foarte multi părinți abandonează…Aș transmite societății: primiți-i în mijlocul vostru pe acești copii, sunt deosebiți! Aș spune părinților să lupte, să insiste și vreau să le transmit că prin muncă se poate ajunge la un final fericit. Copiii care pot trebuie susținui”, a spus mama sa, potrivit Monitorul de Cluj. Între timp, a fost admis cu media 7,91, la specializarea Teologie greco-catolică pastorală, pe loc bugetat.

A memorat Noul Testament

Mama lui Mihai a mărturisit că fiul ei știe pe de rost Noul Testament și cei 150 de psalmi. Aceasta spune că băiatul are o memorie foarte bună, iar înainte să poate vorbi, acesta știa slujba Sfintei Liturghii: „Mihai nu știa să vorbească, dar știa Liturghia pe de rost, la 12 ani știa toți Psalmii pe de rost, sunt 150 de psalmi, e o carte. Știe acum tot Noul Testament și o parte din Vechiul Testament. Noi am mers la biserica și tot ce ținea de slujbele de înmormântare, de botez, de cununii, Liturghie, de ceremonialul religios, cântecele, rugăciunile le știa… Mi-ar plăcea să trăiască într-un mediu teologic, pentru că aici e pasiunea lui”, a mai spus Maria Moceanu.

În România sunt 4420 de persoane cu sindrom Down. Dintre aceștia 2611 sunt copii și 1809 adulți. Județul cu cele mai multe persoane cu sindrom Down este Iași în număr de 274, iar cele mai puține se află în Sălaj în număr de 34. Nivelul de școlarizare: Județul cu cei mai mulți copii cu sindrom Down în învățământul preșcolar este Buzău cu 26 copii, primar Mureș cu 23 copii, gimnazial Hunedoara cu 21 copii, iar neșcolarizați Vaslui cu 59 copii. Din cei 2611 copii cu sindrom Down, doar 41% urmează o formă de învățământ, restul fiind neșcolarizați. Din toți copiii cu sindrom Down, doar 27% urmează un program de recuperare, 23% în centrele de stat și 4% în cadrul O.N.G.-urilor.

