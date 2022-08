Un polițist, accidentat de un motociclist aflat sub influenţa substanţelor psihoactive, în zona orașului Buftea / Foto: Pixabay, de cocoparisienne

Un polițist a fost accidentat de un motociclist aflat sub influenţa substanţelor psihoactive în zona orașului Buftea.

Un polițist a fost accidentat de un motociclist în zona orașului Buftea, vineri noaptea, transmite Agerpres. Se pare că omul legii încercase să oprească doi bărbați aflați pe motociclete. Acum bărbatul care l-a accidentat este cercetat pentru ultraj şi conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

"În jurul orei 2,50, poliţiştii rutieri au efectuat semnal regulamentar de oprire pentru două motociclete, care se deplasau pe DN1A, dinspre Crevedia în direcţia Bucureşti. Unul dintre cei doi motociclişti, iniţial a redus viteza de deplasare, iar când a ajuns în apropierea poliţistului a efectuat manevre stânga-dreapta şi a mărit viteza, împrejurare în care l-a acroşat pe poliţistul respectiv, după care ambii motociclişti au fugit de la locul faptei", au informat reprezentanţii IPJ Ilfov.

În ce stare se află polițistul





Poliţiştii au efectuat, de îndată, activităţi specifice pentru depistarea şi identificarea celor doi motociclişti. Poliţiştii au plecat în urmărirea motocicliştilor, care la un moment dat şi-au continuat deplasările pe străzi diferite, context în care echipajul de poliţie a continuat urmărirea motocicletei care îl acroşase pe poliţist, însă a pierdut-o din raza vizuală din cauza vitezei foarte mari cu care se deplasa motocicleta.



"La faţa locului s-a deplasat un echipaj medical, care a transportat victima la o unitate spitalicească din Bucureşti, în vederea acordării de îngrijiri de specialitate, victima fiind în continuare internată", arată sursa citată.



În urma activităţilor investigativ operative, derulate de poliţiştii rutieri din Buftea împreună cu poliţiştii Serviciului Rutier din Ilfov, au fost identificaţi şi depistaţi ambii motociclişti.

Oamenii legii au deschis un dosar penal în acest caz





Conducătorii motocicletelor au fost testaţi cu aparatele alcooltest şi drug test, stabilindu-se faptul că al doilea motociclist a prezentat un rezultat pozitiv la consumul de substanţe psihoactive.



"În cauză au fost deschis un dosar de urmărire penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj, urmărirea penală fiind în competenţa exclusivă a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea", precizează IPJ Ilfov.



De asemenea, a fost deschis dosar de urmărire penală în care poliţiştii rutieri efectuează cercetări, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.Totodată, organele de urmărire penală desfăşoară activităţi procedurale, urmând ca în raport cu probatoriul administrat, să se dispună măsurile legale care se impun.

Poliţist pe motocicletă, accidentat în Bucureşti

Un poliţist de la Brigada Rutieră aflat pe motocicletă a fost rănit, în luna iunie, în urma unei coliziuni cu un autovehicul, în zona intersecţiei Calea Călăraşi - strada Agricultori.

"În jurul orei 14,10, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier în zona intersecţiei Calea Călăraşi - strada Agricultori. Conducătorul unui autovehicul care circula pe strada Agricultori a intrat în coliziune cu un motociclist din cadrul Brigăzii Rutiere, aflat în timpul serviciului", informează Brigada Rutieră.



În urma accidentului rutier a rezultat rănirea poliţistului, care a fost transportat la spital. Ambii conducători de autovehicule au fost testaţi cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind zero. Vezi mai mult AICI.

