Un bărbat din India s-a răzbunat pe un ȘARPE veninos mușcându-l, după ce acesta îl atacase. Ce s-a întâmplat apoi

Un bărbat din India a fost mușcat de un șarpe veninos. În semn de răzbunare, individul a muşcat şi el reptila, iar aceasta a murit, scrie The Independent.

Kishore Badra, din satul Gambharipatia din districtul Jajpur, în estul statului indian Odisha, se întorcea acasă de la muncă, atunci când un şarpe l-a muşcat de picior. În loc să fugă imediat la medic sau să sune la ambulanță, bărbatul a decis să se „răzbune” şi a prins şarpele, după care l-a muşcat în mod repetat, până l-a omorât.

„Ceva m-a muşcat de picior în timp ce mă întorceam acasă, pe jos. Mi-am aprins lanterna şi am descoperit că era un şarpe krait veninos”, a declarat bărbatul pentru agenţia de presă Press Trust of India.

Bărbatul a vrut să se răzbune

„Pentru a mă răzbuna, am luat şarpele în mâini şi l-am muşcat în mod repetat, omorând vipera pe loc. Chiar dacă am mușcat un krait otrăvitor, nu am avut nicio problemă. M-am dus la un vraci localnic, care locuiește în apropierea satului, și m-am vindecat.”, a mai povestit bărbatul.

Precizăm că India înregistrează cel mai mare număr de decese legate de mușcăturile de șarpe din lume, cu o medie de 58.000 pe an. Krait este un șarpe veninos, lung de trei metri, găsit în sudul și sud-estul Asiei. Se crede că este mai activ pe timpul nopții. Mușcăturile de șarpe sunt de obicei periculoase și pot provoca moartea persoanei atacate de reptilă.

O femeie din SUA a găsit 18 şerpi sub pat

O femeie din statul american Georgia a găsit 17 pui de şarpe şi pe mama acestora în dormitor, sub patul ei.

"Înainte să merg la somn, am văzut ceva ce părea a fi o scamă pe podea. Aşa că m-am aplecat să o ridic, dar s-a mişcat. M-am dus imediat la soţul meu şi i-am spus că avem şerpi în casă. Am întors dormitorul pe dos şi am găsit 17 pui de şarpe şi pe mama acestora. Noi am devenit casa unde ea le-a dat naştere şi a decis să îi crească", a scris Trish Wilcher pe o reţea de socializare, conform people.com.

"Sunt speriată, să fiu sinceră. Nu sunt sigură că am scăpat complet. Mă bucur măcar că am văzut acea chestie care aducea cu o scamă şi m-am aplecat să o ridic. Nu voi dormi noaptea, sunt terifiată", a mai spus aceasta.

Un specialist în reptile a venit să îi ia şerpii din casă. "Nu sunt deloc liniştită. Mi-e şi teamă să mă aşez undeva în casă. S-ar putea să am nevoie de cardiolog după asta", a mai declarat femeia. Ulterior, s-a aflat că şerpii nu erau veninoşi, dar şi că nu au fost găsite alte reptile prin casă.