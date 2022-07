Un avion cargo s-a prăbușit în nordul Greciei. Update: Încărcătură toxică. Aeronava era exploatată de o companie ucraineană / video

Update

O dronă urma să examineze duminică epava avionului cargo Antonov care s-a prăbuşit sâmbătă seară lângă localitatea Paleochori Kavalas, din nordul Greciei, serviciile de urgenţă neputându-se apropia de locul impactului din cauza încărcăturii periculoase, transmite AFP.

Canalul de televiziune publică ERT a informat că avionul era exploatat de o companie aeriană ucraineană.

Experţi ai Comisiei pentru energie atomică din Grecia vor utiliza drona pentru a se putea apropia de epava avionului, ţinând cont de toxicitatea încărcăturii sale nespecificate.

Sâmbătă seară, localnicii de pe o rază de 2 kilometri în jurul locului prăbuşirii au fost sfătuiţi să rămână în case şi să poarte măşti. Doi pompieri erau spitalizaţi duminică prezentând dificultăţi de respiraţie din cauza fumului toxic.

Avionul cargo, un model Antonov An-12, s-a prăbuşit sâmbătă seară în apropiere de localitatea Paleochori Kavalas. Mai mulţi martori au văzut avionul în flăcări şi au auzit explozii, potrivit agenţiei de presă Athens News. "La ora 22:45 am fost surprins de zgomotul unui motor de avion. Am ieşit afară şi am văzut un avion în flăcări", a declarat Giorgos Archontopoulos pentru televiziunea publică ERT.

Conform autorităţilor locale, şapte autospeciale au fost desfăşurate la locul impactului, dar fără a se putea apropia de epava avionului, care continua să fie zguduită de explozii.

Potrivit presei elene, avionul zbura între Serbia şi Iordania şi tocmai solicitase autorizarea aterizării de urgenţă pe aeroportul din Kavala, însă nu a reuşit să efectueze manevra la timp.

Televiziunea publică ERT a informat că este vorba despre un Antonov ucrainean şi că aparatul era cuprins de flăcări înainte de a se prăbuşi, conform unor localnici care au asistat la tragedie.

Nu sunt disponibile informaţii oficiale cu privire la numărul de persoane de la bord, dar tot conform ERT avionul transporta opt persoane şi "era periculos".

Trebuie să vă îndepărtaţi, pentru siguranţa dumneavoastră. Există o informaţie potrivit căreia avionul transporta muniţii, le-a transmis un pompier jurnaliştilor prezenţi în apropierea locului prăbuşirii avionului.

Avionul s-a prăbuşit la circa doi kilometri de o zonă locuită, a declarat primarul oraşului vecin Paggaio, Filippos Anastasiadis, pentru postul Open TV.

Știre inițială

Un avion cargo s-a prăbuşit sâmbătă seară în apropierea oraşului Paleochori Kavalas din nordul Greciei, au raportat pompierii, scrie AFP.

Martorii au văzut avionul în flăcări şi au auzit explozii, potrivit agenţiei de presă Athens News.

"La orele 22.45 am fost surprins de zgomotul unui motor de avion. Am ieşit afară şi am văzut un avion în flăcări", a declarat Giorgos Archontopoulos la televiziunea publică ERT.

Potrivit autorităţilor locale greceşti, peste 15 pompieri cu şapte utilaje de stingere a incendiilor s-au îndreptat spre locul accidentului, dar nu s-au putut apropia de aeronava continua să fie zguduită de explozii.

Potrivit informaţiilor de presă, avionul zbura între Serbia şi Iordania şi tocmai solicitase un permis de aterizare de urgenţă pe aeroportul elen Kavala, dar nu a reuşit să finalizeze manevra la timp.

Televiziunea publică ERT a informat că este un Antonov ucrainean şi că acesta a fost în flăcări înainte de a se prăbuşi, conform locuitorilor din zonă care au asistat la tragedie.

Nu au fost disponibile informaţii oficiale cu privire la numărul de persoane de la bord, dar tot conform ERT, avionul transporta opt persoane şi "era periculos".

Poliţia le-a cerut jurnaliştilor din apropierea accidentului să poarte măşti, mai scrie AFP, citat de Agerpres.

Un avion privat a fost avariat la aterizarea pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu

O aeronavă ce aparţine unui operator privat străin a suferit o defecţiune, sâmbătă, în momentul aterizării pe Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu, fără a se înregistra victime şi fără perturbarea traficului aerian, au informat reprezentanţii aeroportului, conform Agerpres.



"În data de 16.07.2022, pe Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa, a avut loc un accident minor de aeronavă, fără victime. Aeronava de tip Kitfox, aparţinând unui operator privat străin, efectua un zbor pe ruta Tuzla - Mihail Kogălniceanu, iar după momentul aterizării, la ora 07,42, aeronava a efectuat o întoarcere la 180 de grade pe pistă, cedând o jambă a aterizorului principal", se arată într-un comunicat transmis de Biroul de presă al Aeroportului Internaţional Mihail Kogălniceanu (citește continuarea AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News