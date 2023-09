Anul trecut, pe 29 septembrie, pleca dintre noi o stea. Azi, cerul e mai bogat și mai luminat cu una. Are și un nume: Alexandru Arșinel.

Se împlinește un an de la moartea lui Alexandru Arșinel. În primăvară, prietenii de la teatru, printre care și Valentina Fătu și Vasile Muraru, i-au gătit plăcinta preferată la parastasul de șase luni. Azi... nimeni nu i-a mai făcut, probabil, plăcinta pe care o adora, după cum se vede și se simte totul în online: muțenie, negru de fum, liniște. Niciunul din foștii colegi de breaslă nu a scris, până la ora asta, "Un an fără tine, prieten drag" sau măcar un "Ne lipsești".

DOAR bunul său prieten Dan Negru a amintit de această zi, acum o oră, cu ceva urme de regret. "Am povestit despre umilința actorului tânăr care ca să apară azi la TV e nevoit să se maimuțărească, să gătească mâncare sau să se înjosească în reality-uri. Cea mai reușită varianta europeană a ursului Baloo din Cartea Junglei a fost cea a lui Arșinel. A confirmat-o și Disney!"

Cum era de așteptat, și Teatrul de Revistă "Constantin Tănase" i-a dedicat o postare in memoriam pe pagina lor de Facebook.

"Anul trecut, pe 29 septembrie, ne despărțeam definitiv de ALEXANDRU ARȘINEL, cunoscut actor de Revistă și comedie, artist care, vreme de 54 de ani, a jucat pe scena Teatrului de Revistă "Constantin Tănase", iar aproape 40 de ani a format un cuplu scenic cu un mare succes la public alături de marea actriță Stela Popescu." au scris reprezentanții teatrului.

“Vă rog din suflet să iubiți Teatrul “Tănase”. Să îl iubiți întotdeauna, ca și cum ar fi Stela, ca și cum ar fi Nicu Constantin, ca și cum ar fi Nae Lăzărescu și, un pic, la urmă, ca și cum aș fi și eu.”, spunea Alexandru Arșinel în unul dintre ultimele interviuri.

Își mai aduce cineva aminte?

Dacă anul trecut curgeau postările pe social media, iar Facebook-ul dădea pe afară cu vorbe de aducere aminte și condoleanțe de la colegii de breaslă, actori, oameni de televiziune, prieteni și fani, azi, la un scroll atent de zeci de minute nu am mai găsit nimic. I-am tastat numele în Facebook și m-am tot dus în jos, doar doar oi descoperi pe careva care să zică - "Azi se face un an de când ne-a părăsit Arșinel." Nimic. Toate cuvintele frumoase sunt de anul trecut, absolut nimic din 2023. Doar un grup de Facebook micuț de câteva zeci de mii de oameni, Actorii români - Valorile României nu mor a anunțat public că astăzi se împlinește un an de la moartea actorului. Restul? Tăcere.

Alexandru Arșinel a fost și el, ca mulți alții care ne-au făcut viața mai frumoasă, un trecător prin viață și-o amintire de după. O să mai vorbim despre domnia sa încă un pic, și-apoi un pic mai mic... până când, peste ani, se va topi și se va confunda cu timpul, cu trecutul, cu ce-a fost și nu mai este, așa cum au făcut-o deja și Amza, Dem, Caragiu, Jean, Stela, Puiu, Marinuș, Tamara, Draga și-atâția alții.

Unde vă sunt prietenii, domnule Arșinel? Unde sunt toți cei care, odinioară, nu vă scoteau din "maestre", vă invitau în emisiuni, vă făceau daruri și surprize cu public de față, vă chemau de Revelion să ciocniți cu ei, vă luau interviuri cu ochii în lacrimi... Unde sunt oamenii atunci când Firescul le cere să fie oameni, să fie prieteni, să fie familie, de sânge sau nu?

O zi în an se comemorează un suflet plecat. Doar o zi! Vine ora prânzului și nimeni, niciun artist, niciun actor, niciun om de radio, niciun jurnalist, niciun prieten de familie sau vreo cunoștință din timpul vieții nu a făcut vreo postare despre ziua de 29 septembrie, data la care marele Alexandru Arșinel s-a dus și ne-a lăsat mai singuri și mai triști decât eram deja.

Să fiți bine pe acolo, domnule Arșinel! Aici e rece. Rece de tot. Aici uităm și că ne-am lăsat telefoanele pe frigider și nu pe masă uităm de ziua de naștere a mamei, darămite de artiștii de aur ai României? Iertați-ne! Suntem frigizi sufletește. Ne-am cristalizat cu totul, de la pași până la respirație, ne uităm și pe noi pe undeva prin lumea asta. Și apoi începem să ne căutăm... și ne căutăm... iar când nu ne găsim o dăm în plâns și aruncăm vina pe soartă, pe democrație, pe guvernanți, pe axa pământului, pe orice și oricine. Când toată apatia, toată indiferența din noi ni se trage!

Vă mulțumim pentru roluri. pentru revelioane, pentru cărți, pentru hohote, pentru mângâiere! Un Arșinel au avut românii și cu el vor rămâne peste timp!

Marele actor și fost director al Teatrului de revistă "Constantin Tănase" din București a încetat din viață pe 29 septembrie 2022. La doar nouă luni după moartea actorului, pe 9 iunie 2023, și soția lui, Marilena, s-a dus să-l întâlnească în veșnicii și să-i fie alături în continuare.

