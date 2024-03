Uleiurile esențiale pot combate cancerul. Ce au aflat cercetătorii

Studii recente au demonstrat faptul că anumite uleiuri esențiale, bogate în terpene, pot juca un rol important în lupta împotriva cancerului, și asta datorită capacității lor de a influența receptorii olfactivi ai celulelor canceroase din organism. Acești receptori nu sunt limitați doar la nas, ci se găsesc și în alte părți ale corpului, cum ar fi pielea, ficatul, intestinele și prostata.

În cazul intestinelor, de exemplu, acești receptori au capacitatea de a afecta producția de serotonină, un neurotransmițător asociat cu reglarea stării de spirit și a nivelului de fericire. Dezechilibrele în nivelurile de serotonină din intestin pot fi asociate adesea cu problemele digestive.

Oamenii de știință au formulat ipoteza că stimularea receptorilor olfactivi din intestin ar putea reprezenta o metodă eficientă de tratare a unor astfel de afecțiuni. În cadrul unor experimente care au implicat molecule de crin de vale, cuișoare și cimbru, cercetătorii au constatat că aceste arome au generat o creștere semnificativă a producției de serotonină în intestin.

De asemenea, atunci când receptorii olfactivi din piele au fost activați cu ulei esențial de lemn de santal, s-a observat o stimulare a proliferării celulare și a migrării celulelor pielii, accelerând astfel procesele de autovindecare.

De-a lungul anilor, cercetătorii au depus eforturi considerabile în vederea studierii efectelor uleiurilor esențiale asupra celulelor canceroase. În experimente de laborator, s-a constatat că aceste uleiuri pot inhiba creșterea celulelor canceroase, iar implicarea receptorilor olfactivi în acest proces a fost un aspect de interes major.

Uleiul de santal și uleiul de trandafir de Damasc, puteri nebănuite în fața cancerului

Un studiu publicat în revista The Archives of Biochemistry and Biophysics în 2015 a arătat că terpenele din uleiul esențial de lămâie ar putea influența concentrațiile de calciu din interiorul celulelor hepatice canceroase prin intermediul receptorilor olfactivi. Acest lucru a dus la inhibarea proliferării celulare și chiar la declanșarea apoptozei, sau a morții celulare programate. Alte cercetări au evidențiat efecte similare ale uleiului esențial de lemn de santal asupra celulelor canceroase în diverse tipuri de cancer, precum leucemia mieloidă cronică, prin activarea unor receptori olfactivi specifici și reducerea ratei de proliferare celulară.

În plus, în 2009, o descoperire remarcabilă a fost făcută în legătură cu un receptor olfactiv prezent în prostata umană. Acest receptor a fost activat de un compus din familia terpenelor, numit beta-iononă, prezent în uleiul esențial de trandafir de Damasc. Această activare a receptorului a dus la încetinirea progresiei celulelor canceroase, deschizând astfel noi direcții de cercetare în domeniul tratamentului cancerului.

