Donald Tusk, mesaj pentru Ungaria, Austria și Germania: Dacă plătesc gazul rusesc în ruble, atunci mai sunt în zona euro sau în zona rublelor?

“Am auzit că nu doar Ungaria, ci și Austria și Germania sunt gata să plătească gazul rusesc în ruble. Sunt încă în zona euro sau în zona rublelor?“, s-a întrebat retoric actualul președinte al Partidului Popular European, Donald Tusk, în contextul în care moneda unică europeană reprezintă un element crucial al nivelului de integrare din cadrul UE, potrivit Calea Europeană.

