Ursula von der Leyen: "Anunțul Gazprom că oprește livrarea de gaz către clienții din Europa este o încercare a Rusiei de a folosi gazul ca instrument de șantaj"

"Anunțul Gazprom că oprește unilateral livrarea de gaz către clienții din Europa este încă o încercare a Rusiei de a folosi gazul ca instrument de șantaj.

Acest lucru este nejustificat și inacceptabil. Și arată încă o dată lipsa de încredere a Rusiei ca furnizor de gaze. Suntem pregătiți pentru acest scenariu. Suntem în contact strâns cu toate statele membre.

Lucrăm pentru a asigura livrări alternative și cele mai bune niveluri de stocare posibile în întreaga UE. Statele membre au pus în aplicare planuri de urgență pentru un astfel de scenariu și am lucrat cu ele în coordonare și solidaritate.

O întâlnire a grupului de coordonare a gazelor are loc chiar acum. Planificăm răspunsul nostru coordonat al UE. De asemenea, vom continua să lucrăm cu parteneri internaționali pentru a asigura fluxuri alternative.

Și voi continua să lucrez cu liderii europeni și mondiali pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie în Europa. Europenii pot avea încredere că suntem uniți și în deplină solidaritate cu statele membre afectate în fața acestei noi provocări. Europenii pot conta pe sprijinul nostru deplin", se arată în comunicatul publicat miercuri pe ec.europa.eu.

Gazprom's announcement is another attempt by Russia to blackmail us with gas.



We are prepared for this scenario. We are mapping out our coordinated EU response.



Europeans can trust that we stand united and in solidarity with the Member States impacted.