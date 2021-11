Tudor Ionescu de la Fly Project: E greu să numești doar o femeie atrăgătoare în România, sunt multe femei frumoase, pot să dau câteva exemple

Tudor Ionescu - Fly Project a acceptat PROVOCAREA SPECTACOLA și a completat în ORACOLUL VEDETELOR.

SPECTACOLA: Care era cel mai mare vis al tău în copilărie?

Tudor Ionescu: Mi-am dorit să fac lucruri care contează, care să îi facă pe oameni să se bucure. Și muzica a fost varianta cea mai bună, am început cu radioul, unde am învatat multă muzică, după care am început să fac muzică și mi-a ieșit. Am luat din orice și de la oricine ce am considerat eu că poate să fie un atu în acțiunile mele prezente și viitoare.



SPECTACOLA: Care a fost cea mai mare trăznaie pe care ai făcut-o în copilărie?

Tudor Ionescu: Chiuleam de la școală, în special în ultimul an de liceu, pentru că eu lucram și la radio.

SPECTACOLA: Care ar fi lucrul pe care l-ai schimba în viața ta, dacă ai putea întoarce timpul înapoi?

Tudor Ionescu: Nimic. Nu aș schimba nimic.



SPECTACOLA: Care este cea mai mare frică a ta?

Tudor Ionescu: Frica de eșec. Frica să nu fie perfect.

SPECTACOLA: Care a fost cel mai penibil/haios moment din viața ta?

Tudor Ionescu: Și acum îmi amintesc și îmi e rușine, undeva în Nordul Franței, am căzut de trei ori pe același om în timpul aceluiași concert, pentru că nu se vedea delimitarea scenei și luminile mă orbeau, efectiv nu îmi imaginez ce a fost în mintea acelui om.

SPECTACOLA: Care este cel mai inutil talent pe care îl ai și cum l-ai descoperit?

Tudor Ionescu: Există talent inutil? Îmi este greu să cred. Ar putea fi doar pierdere de timp și timpul este cel mai de preț, așa că nu am timp de pierdut.

SPECTACOLA: Numește o persoană din show-bizz-ul românesc pe care o găsești atrăgătoare.

Tudor Ionescu: E greu să numești doar o femeie atrăgătoare în România, sunt multe femei frumoase, pot să dau câteva exemple.. Antonia, Mădălina Ghenea, Alice Peneacă .. sunt multe.

SPECTACOLA: Recomandă-ne un serial sau un film care te-a impresionat.

Tudor Ionescu: Interstellar

SPECTACOLA: Care sunt viciile sau obiceiurile nesănătoase de care nu poți scăpa?

Tudor Ionescu: Broccoli. Nu pot să scap de consumul de broccoli… al fetei mele. În rest, eu încă fumez.