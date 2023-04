Tomorrowland 2023: Peste 600 de artişti electro-dance, pe scenele celui mai important festival european

Organizat anual în Belgia, în localitatea Boom din provincia Antwerp, Tomorrowland este unul dintre cele mai cunoscute şi apreciate festivaluri EDM (Electronic Dance Music) din lume.



Festivalul se desfăşoară pe domeniul recreaţional De Schorre, situat la 16 kilometri de Antwerp şi 30 de kilometri de Bruxelles, un spaţiu de 75 de hectare destinat evenimentelor culturale sau sportive ori activităţilor de agrement, care prinde viaţă - o viaţă "fantastică" - pe durata Tomorrowland, transformându-se într-un decor de poveste în care publicul sosit din nenumărate ţări este imersat într-un tărâm al fanteziei, culorii şi dansului, pe sonorităţi electronice.



Peste 400.000 de spectatori din diverse colţuri ale lumii, iau cu asalt în fiecare vară Boom pentru a deveni "oameni de mâine", bucurându-se împreună, indiferent de diferenţe, de "magia" Tomorrowland, de viaţă şi de natură. "Noi suntem Oamenii de Mâine. Noi credem în a ne bucura din plin de viaţă, fără a fi nevoie să facem compromisuri pentru toate. Suntem responsabili pentru generaţia de mâine şi ne respectăm reciproc şi pe Mama Natură", este mesajul organizatorilor. "Noi credem într-un angajament de a crea o realitate care se raportează pozitiv la Mama Natură şi care contribuie la bunăstarea generaţiilor următoare. Să interacţionăm unii cu alţii şi să facem ceva bun astăzi, ceva pentru care vom fi recunoscători mâine", se mai arată în mesajul postat pe site-ul festivalului a cărui fundaţie, Tomorrowland Foundation, susţine, prin diverse activităţi, copii şi tineri între 4 şi 21 de ani din zone defavorizate ale lumii. O parte din încasările obţinute la fiecare ediţie este direcţionată către fundaţie.



Tomorrowland oferă pasionaţilor de muzică electronică spectacole de sunet şi lumină susţinute de sute dintre cei mai cunoscuţi artişti din stilurile EDM, pe 14 scene, fiecare dintre acestea cu o tematică şi un design specifice.



"Întreaga lume se uneşte într-un loc magic plin de energie şi iubire, îmbrăţişând darul vieţii şi devenind, simbol al valorilor egalităţii, libertăţii, respectului, diversităţii şi solidarităţii", potrivit organizatorilor festivalului.



Anul acesta, festivalul îşi dă întâlnire cu publicul pe parcursul a două weekenduri: 21-23 iulie şi 28-30 iulie. Ediţia din 2023 este "sold out".



Cea de-a 17-a ediţie a Tomorrowland va oferi publicului o combinaţie eclectică de stiluri din muzica dance electronică. Vineri, 21 iulie, pe scena principală vor urca: Amelie Lens, Anfisa Letyago, Claptone, FAST BOY, Henri PFR, MATTN, Mc Stretch, Steve Angello, Sunnery James & Ryan Marciano, The Chainsmokers, Tiësto şi Vini Vici.



În a doua zi a primului weekend, artiştii care vor susţine spectacole pe scena principală vor fi: Afrojack, Alesso, ALOK, Amber Broos, Laidback Luke/Wayback Luke, Dimitri Vegas & Like Mike, GORDO, James Hype şi Mc Stretch.



Ultima zi a primului weekend, duminică, 23 iulie, se va încheia, pe scena principală, cu: Da Tweekaz, Franky Rizardo, Lost Frequencies, Martin Garrix, Mc Stretch, Nina Kraviz, Timmy Trumpet, Vintage Culture şi Yves Deruyter.



Cel de-al doilea weekend, va începe vineri, 28 iulie, pe scena principală, cu show-urile susţinute de: Öwnboss, B Jones, Brina Knauss, Claptone, Dom Dolla, Hardwell, Kölsch, Matisse & Sadko, Mc Stretch, Purple Disco Machine, Steve Angello & Sebastian Ingrosso şi Tiësto.



Sâmbătă, pe scena principală vor urca: Armin van Buuren, Carola, Laidback Luke/Wayback Luke, Dimitri Vegas & Like Mike, Goodboys, John Newman, Mc Stretch, NERVO, Steve Aoki, Tale Of Us şi Yves V & Regi.



Duminică, 30 iulie, ultima zi a festivalului, va fi marcată de concertele susţinute pe scena principală până târziu în noapte de: Alesso, Indira Paganotto, Malaa, Martin Garrix, Mc Stretch, Otto Knows, Paul Kalkbrenner şi R3hab & W&W.



Pe lângă spectacole şi numeroase alte atracţii, organizatorii au pregătit pentru public o carte fantasy intitulată "The Rise of Adscendo", care prezintă povestea originii temei festivalului din acest an - "Adscendo". Prima ediţie a cărţii, ce dezvăluie lumea din spatele scenei principale, personajele şi "toate secretele din universul încântător al Tomorrowland", este epuizată. "În 2023 veţi asista la apariţia unei poveşti magnifice în istoria Marii Biblioteci din Tomorrowland. Destinaţia noastră se află sus, la orizont", se arată pe site-ul evenimentului, www.tomorrowland.com.



Festivalul Tomorrowland, câştigător de-a lungul anilor a numeroase distincţii şi premii - inclusiv pentru "cel mai bun eveniment muzical al anului" la International Dance Music Awards (IDMA), de cinci ori - a fost creat în 2005 de fraţii belgieni Manu Beers şi Michiel Beers şi compania lor ID&T. La acea ediţie, desfăşurată într-o singură zi, au urcat pe scenă Push (M.I.K.E.), Armin van Buuren, Cor Fijneman, Yves Deruyter, Technoboy, Yoji Biomehanika şi Coone.



Din 2008 festivalul a devenit un eveniment de două zile, la ediţia din acel an, a patra, urcând pe scenă peste o sută de DJ, în faţa a peste 50.000 de persoane.



În 2011, Tomorrowland a devenit un eveniment de trei zile, toate cele 180.000 de bilete fiind vândute cu câteva zile înainte de începerea festivalului. Printre artiştii prezenţi au fost David Guetta, Nervo, Swedish House Mafia, Avicii, Tiësto, Hardwell, Carl Cox, Paul van Dyk, Raven Tensnake, Laidback Luke, Brodinski, Juanma Tudon, Basto, Mike Matthews şi De Jeugd van Tegenwoordig, scrie Agerpres.

