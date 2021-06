Suspectul principal în cazul dispariției lui Madeleine McCann s-a adresat presei

În cazul dispariției micuței Madeleine McCann, poliția a dat de urma unui nou suspect, Christian Bruckner. Acesta s-a adresat opiniei publice pentru prima dată de când a fost pus sub acuzare, scrie The Sun.

Christian Bruckner a mai fost condamnat pentru viol și abuzuri sexuale împotriva minorilor. Bărbatul, în vârstă de 44 de ani, a vorbit cu o publicație din Germania prin intermediul unei scrisori adresată redacției. Acesta a catalogat subiectul și probele drept un „scandal” și a mai adăugat că investigatorii ar trebui „să se retragă”, întrucât au pus sub acuzare o persoană nevinovată.

Suspectul a fost pus sub acuzare în cazul dispariției lui Madeleine McCann anul trecut, de către procurorii germani.

Procurorul german Hans Christian Wolters a declarat pentru The Sun în ziua în care Madeleine McCann ar fi împlinit 18 ani că „am adunat noi dovezi care se adaugă cazului pe care îl construim împotriva principalului nostru suspect. Mă tem că nu vă pot spune ce este, dar ne întărește munca. În viitor vom împărtăși detaliile, dar acum nu este momentul. Nu pot dezvălui tipul de dovezi pe care le avem, dar vă pot spune că este ceva ce, coroborat cu celelalte, ne arată că el este cel responsabil.”

El a adăugat că „am insistat întotdeauna că bărbatul pe care l-am identificat drept principal suspect este bărbatul despre care credem că a comis crima și nu căutăm pe altcineva.”

Madeleine McCann disappeared without a trace 14 years ago when she was just 3 years old..

Today would be her 18th birthday.. ???? pic.twitter.com/epcXRQ33CU