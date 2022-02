Survivor România. Robert Niţă a părăsit competiţia

Parcursul lui Robert Niţă la Survivor România 2022 s-a încheiat în această seară. "Faimosul" a fost eliminat. Concurentul din echipa Faimoșilor nu a putut intra prea mult pe traseu din cauza unei probleme de sănătate și, astfel, a fost propus spre eliminare. 'Încetase să mai fie pentru mine o competiție sportivă pentru că mă durea jumătate de corp. Și asta a fost o modalitate de a-mi testa limitelele' a spus acesta, transmit cei de la Survivor România.

Roxana Ciuhulescu a transmis şi ea un mesaj pe Facebook

Roxana Ciuhulescu, cea care a părăsit şi ea concursul, a transmis pe pagina sa de Facebook: "Robert Nita, știu cât te-au chinuit durerile spatelui și cu toate astea, cât de dedicat ai fost echipei. #respect Mulțumesc pentru toate momentele petrecute împreună în junglă și pentru susținerea pe care am avut-o din partea ta!Îți doresc să te întorci cu bine acasă, la familia ta și să te recuperezi repede! #goledenboy , chapeau!".

"Nu am acceptat niciodată bârfa sau vorbele de ocară aruncate gratuit oamenilor care nici măcar nu sunt de faţă sau nu se pot apăra. Aşa a început disputa dintre mine şi Zmărăndescu, pentru că am spus lucrurilor pe nume. Cum nici unul din echipă nu a vrut să-i atragă atenţia că nu este frumos să-ţi vorbeşti colegii pe la spate, Zmărăndescu a fost deranjat că am spus eu lucrurilor pe nume. Cei vizaţi nu erau de faţă când Zmărăndescu vorbea urât despre ei, lucru care nu ştiu dacă s-a văzut sau nu la tv. M-a deranjat bârfa. Realizam că, dacă nu i se pune punct, va fi greu să devenim cu adevărat o echipă. Probabil, asta a fost o lecţie pentru el.

Pe de altă parte, sunt conştientă că oamenii nu sunt obligaţi să te iubească sau să te accepte. O altă “surpriză” a venit din partea lui CRBL. Cu toate că l-am admirat şi că, în fiecare an, de ziua lui, îi transmiteam mesaje de felicitare, în cadrul Survivor, am descoperit că CRBL este un cu totul alt om faţă de cel care credeam că este. Reacţiile lui de dispreţ faţă de mine şi respingerile cu care m-a tratat, de-a lungul acestei perioade, m-au făcut să-mi schimb părerea faţă de el, ca om. CRBL m-a dezamăgit", a mai spus Roxana Ciuhulescu.

