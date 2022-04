Ştiinţa a confirmat: iubirea LA DISTANŢĂ este mai trainică

Conform concluziilor unui studiu publicat în Journal of Personality, iubirea la distanță întărește de fapt o relație. Unii oameni susțin că relațiile la distanță nu pot și nu vor funcționa, însă se pare că acestea sunt la fel de reușite ca cele obișnuite, dar sunt și mai eficiente în construirea încrederii și a satisfacției între parteneri.

"Ochii care nu se văd se uită", spune un vechi proverb. Cu toate acestea, din ce în ce mai multe cupluri nevoite să rămână despărţite, poate din cauza joburilor sau a l altor factori, infirmă zicala. Şi asta mulţumită tehnologiei care permit îndrăgostiţilor să se vadă şi să-şi vorbească zilnic ca şi cum ar împărţi acelaşi spaţiu.

Efectul "lunii de miere"

De multe ori, când apelurile sunt aşteptate şi de unul şi de celălalt partener, apare aşa-numitul efect de "lună de miere", după cum îl denumesc psihologii care susţin că de multe ori despărţirile reîmprospătează sentimentele de dragoste. Specialiştii recomandă să nu vă limitaţi convorbirile doar la declaraţii amoroase, ci să încercaţi să redaţi cât mai viu toate experienţele trăite, cu probleme şi satisfacţii dar şi cu întâmplări hazlii, glume şi subiecte care, în general, relaxează.

Când molecula dragostei lipseşte

În prima fază, cea în care ne îndrăgostim, totul este intens pentru că nu știm la ce să ne aşteptăm. Creierul este "inundat" de serotonină și dopamină. În relațiile pe termen lung, creierul și corpul au învățat să reacționeze într-un mod foarte specific la persoana iubită. În cazul unei relații de durată, în care nu te îndepărtezi niciodată prea mult de partenerul tău, momentele în care corpul tău eliberează dopamina sunt mai puține decât dacă l-ai vedea mai rar pe iubitul tău. Nu te mai entuziasmezi doar dacă auzi vocea sa la telefon sau îți trimite o fotografie, potrivit Elite Daily. Însă în cazul unei relații la distanță, lipsesc efectele pozitive ale moleculei dragostei, feniletilamina, a oxitocinei, care este eliberată atunci când îmbrățișezi pe cineva și a dopaminei, hormonul care se eliberează atunci când ești recompensată. Acest lucru poate conduce la sentimente de singurătate, depresie și te pot face să tânjești după apropiere fizică.

Relaţiile la distanţă maturizează partenerii

În pofida efectelor psihologice, cercetările au demonstrat că relațiile la distanță nu sunt cu totul dezavantajate, deoarece acestea provoacă o activitate cerebrală destul de intensă. Potrivit New York Post, relaţiile la distanţă sunt mai trainice şi mai solide decât se crede. În plus, relaţiile la distanţă pot suda relaţia, partenerii se maturizează iar amorul nebun de la început se transformă în... altceva. Un "altceva" care are de-a face cu maturitatea emoţională, cu respectul şi cu prietenia pe viaţă.

Cea mai lungă căsătorie din lume a durat 86 de ani. Potrivit Guinness World Records, regretatul cuplu format din Herbert și Zelmyra Fisher, a doborât recordul pentru cea mai lungă căsătorie din istorie în februarie 2011, fiind căsătoriți la acel moment timp de 86 de ani și 290 de zile. Fluturașii vor dispărea în cele din urmă și e în regulă. „Dragostea adevărată este o experiență de bunăstare care nu include nervozitate sau emoție”, a explicat neurologul Nicole Gravagna, potrivit Best Life.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News