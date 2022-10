Experiment: Francezii vor să producă hrană și energie în acelaşi timp prin... agrivoltaice

În Haute-Saône, o regiune din nord-estul Franței, compania TSE face un experiment pentru a afla dacă energia solară poate fi obținută fără a împiedica cultivarea cerealelor. Testele anterioare s-au desfășurat la scară redusă, dar pentru a vedea rezultatele la nivel industrial, 5.500 de panouri solare sunt întinse deasupra terenurilor agricole din Amance, o comună din regiunea Meurthe-et-Moselle. Dacă experimentul va reuși, proiectul ar putea revoluționa atât agricultura, cât și sectorul energiei solare, notează Euronews.

Agrivoltaics - using land for both clean energy and crops.



5,500 solar panels are spread over this farm in France.



Meanwhile, Liz Truss' Government of dinosaurs wants to see #fracking under your house and family farms out of businesses by preventing them innovating like this. pic.twitter.com/hLm2s7MgTk