Stare de alertă gunoaie Sector 1. Alin Stoica, prefectul Capitalei, declarații

"În acest moment, am luat legătura cu factorii de decizie pe parte sanitară şi de mediu. Am solicitat şi DSP şi DSVSA şi Gărzii de Mediu să facă o analiză şi să ne-o prezinte şi în funcţie de constatările dumnealor atunci putem să răspunde dacă este cazul său nu să dăm curs unei astfel de solicitări. Eu sper că în următoarele zile, o zi, două, cel mai târziu luni să am un răspuns din partea tuturor instituţiilor", a declarat Alin Stoica.

"Comitetul local poate să ia o astfel de măsură cu încuviinţarea prefectului, conform ordonanţei. Trebuie să fie un acord al instituţiei Prefectului pentru că acea situaţie de urgenţă să fie luată, la fel cum pentru Bucureşti este necesar acordul CNSU", a mai spus prefectul Capitalei.

Întrebat dacă starea de alertă îi va permite primăriei Sectorului 1 să contacteze un alt operator de salubritate şi astfel să renunţe la serviciile Romprest, acesta a mai spus: "Starea de alertă nu permite rezilierea de contracte comerciale, ci permite înlăturarea pericolului care va fi identificat la adresa, să spunem, a sănătăţii populaţiei. Dacă pericolul este gunoiul acela de pe stradă, va fi luată o măsură - nu pot să spun care, acum - de îndepărtare a acelui gunoi. Măsurile pot fi luate doar pe perioada stării de alertă".

