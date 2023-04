Simona Halep spune că e nevinovată și cere să fie audiată: Nu vreau tratament special. Vreau doar să fiu judecată. Cât mai trebuie să aștept?

Într-un interviu exclusiv pentru Tenis Majors, Halep își exprimă frustrarea față de timpul pe care trebuie să-l aștepte pentru a fi audiată cu privire la testul ei de droguri eșuat.

Simona Halep a fost suspendată provizoriu în octombrie 2022, după ce s-a anunțat că a fost testată pozitiv cu substanța interzisă roxadustat. Aceasta precizează că are dovezi care să-i dovedească nevinovăția, dar că până acum i s-a refuzat dreptul de a fi audiată de un tribunal independent. Ea speră că audierea ei va avea loc la sfârșitul lunii mai.

„Am vrut să tac până se va rezolva cazul. Nu am vrut să ies și să vorbesc pentru că a fost foarte emoționant. (...) Acum simt nevoia să vorbesc în fața suporterilor mei, fanilor mei și publicului, pentru că sunt sigură că ei chiar vor să știe de ce durează atât de mult și chiar simt nevoia să fac asta“, a spus Halep.

Când a fost întrebată cu privire la dopaj, Simona Halep a spus. „Cu bună știință, nu am luat nicio substanță interzisă. Sunt un mare susținător al sportului curat și am fost întotdeauna împotriva dopajului.“

„A fost un șoc. Nu știam cum să mă descurc. Nu știam ce este roxadustat. Nu am mai auzit niciodată despre asta. Am intrat puțin pe net pentru a afla ceva. Am înțeles că este o substanță interzisă“, a mai spus Simona Halep.

Cum ar fi intrat substanța în corpul Simonei Halep

Potrivit Simonei Halep, unul din suplimentele pe care aceasta le-a luat a fost contaminat din fabrică.

„Am fost mereu atentă să verific toate componentele din suplimente pentru a mă asigura că totul este autorizat. Nu aveam nicio idee la început de unde provine această substanță. (...) După multă muncă, experții au aflat că a existat o contaminare, o contaminare a suplimentului și de aceea cantitatea era atât de scăzută în corpul meu. O contaminare este atunci când cineva ia un supliment autorizat, dar compania care îl vinde face o greșeală și există o cantitate foarte mică de substanță care nu ar trebui să fie acolo. Experții au muncit mult pentru a găsi motivul acestei contaminări și au aflat că suplimentul a fost contaminat cu o cantitate foarte mică a acelei substanțe“, a spus Simona Halep.

„Am trimis dovezile la ITF (n.r. Federația Internațională de Tenis) și le-au negat. Întrucât ITF a negat, singura șansă de a fi soluționat acest caz este să merg la tribunal, să fiu audiată și să prezint toate dovezile că testul meu pozitiv a fost contaminat. Am trimis toate rezultatele în decembrie la ITF pentru a arăta că a existat o contaminare în proba mea, dar ei au negat-o. Aveam o mare speranță că pot merge la tribunal pentru a fi audiată și a afla dacă pot juca la Indian Wells. Audierea din 28 februarie nu a avut loc deoarece ITF a solicitat mai mult timp pentru a face teste suplimentare. Audierea a fost amânată pentru 24 martie, iar apoi ITF a cerut ca audierea din 24 martie să fie anulată. Nu am fost de acord cu asta pentru că, după cum spune regula, un jucător care este suspendat provizoriu are dreptul să obțină o audiere rapidă. Totul durează atât de mult. Am cerut ITF să-mi ridice sancțiunea pentru a putea juca, dar au refuzat“, a mai spus Halep.

„Următorul pas este o audiere la sfârșitul lunii mai, pe 28, dar este foarte fragilă pentru că ITF a spus că ar putea să o anuleze și pe aceasta. Dacă vor face acest lucru, vor trece aproape opt luni de când am fost suspendată provizoriu pentru prima dată și cred că nu este corect să petrec opt luni fără a fi măcar judecată de Tribunal.

Din punct de vedere emoțional, întreaga perioadă nu a fost ușoară. (...) Sunt sigură că fanii mei vor să știe cu adevărat ce se întâmplă și de ce durează atât de mult. Am vrut să tac până când cazul va fi rezolvat, dar este prea greu, așa că am simțit că ar fi foarte bine pentru mine să vorbesc despre acest lucru. (...) Nu cer tratament special. Cer doar să fiu judecată. Cât mai trebuie să aștept?“, a conchis Simona Halep.

