Silvia Sticlea, prima româncă la conducerea Nestle Romania

Nestlé a anunțat crearea pieței South and Eastern Europe (SEEM) și l-a numit pe Alessandro Zanelli în funcția de Market Head începând cu data de 1 ianuarie 2022. Noua piață este formată din România, Bulgaria, țările adriatice, Ucraina și Moldova. Această decizie reprezintă o oportunitate de scalare, stimulând o creștere profitabilă în toate categoriile și concentrându-se pe dezvoltarea celor cinci hub-uri locale - București, Sofia, Zagreb, Belgrad și Kiev, a celor 8.000 de angajați și a celor 5 fabrici care funcționează pe teritoriul SEEM, susține într-un comunicat compania.

“Sunt foarte bucuros și recunoscător să fac parte din această călătorie transformațională menită a ne extinde punctele forte, a accelera valorificarea oportunităților și a crește amploarea afacerilor noastre în toate țările din zonă. Vom transforma structura pieței noastre, ceea ce ne va permite să atingem cele mai îndrăznețe obiective, să avem rezultate ambițioase și să câștigăm în fiecare categorie și în toate regiunile geografice. Trăim și muncim într-o zonă cu un potențial uman și material extraordinar, și trebuie să fim mândri de toate progresele pe care le-am făcut și le facem zi de zi. Scopul nostru este de a face organizația mai puternică, mai agilă, cu accent puternic pe oameni și pe consumatori și de a continua călătoria noastră regenerativă“, declară Alessandro Zanelli, Market Head Nestlé SEEM.

După plecarea lui Leszek Wącirz în Turcia, hub-ul din România se va afla sub conducerea Silviei Sticlea, prima româncă care va prelua funcția de Country Manager la Nestlé România. Silvia Sticlea s-a alăturat companiei în iunie 2001, din poziția de Brand Manager, fiind numită, doi ani mai târziu, Group Brand Manager în cadrul diviziei de produse culinare. În 2006 a preluat o nouă poziție la nivel central, aceea de Consumer Insight Manager, pentru ca în 2009 sa preia funcția de Marketing Advisor. În 2012 a fost numită Business Manager al diviziei de produse culinare în cadrul Nestlé Austria, preluând apoi, începând cu 2014, un nou rol, în calitate de National Key Account Manager în regiunea Europei de Sud-Est. A fost numită apoi, în 2015, în funcția de Business Executive Officer pentru categoria Beverages, Confectionary and Culinary România, înainte de preluarea poziției pe care o deține în prezent în 2018, coordonând cu succes categoria de dulciuri la nivelul mai multor țări.

“Acest rol pe care îl preiau este o onoare și o mare responsabilitate pentru mine. În ultimii 20 de ani în cadrul companiei am avut ocazia să mă dezvolt și alături de echipa mea am avut oportunitatea de a arăta că suntem o piață importantă în regiune. Vom continua să îmbunătățim viețile românilor așa cum o facem de un sfert de secol“, spune Silvia Sticlea, Country Manager Nestlé România.

Numirea Silviei Sticlea în funcția de Country Manager reprezintă o consolidare a angajamentului companiei față de România și față de echipa locală, echipă ce va fi astfel constituită 100% din specialiști și profesioniști români.

