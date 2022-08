Şi vedetele ţin la buzunarul lor! Ce soluţie de criză a găsit Liviu Vârciu. "Mi-au venit gazele 55 de milioane"

Prețurile la energie electrică și la gaze au explodat anul acesta, motiv pentru care mai multe vedete și-au exprimat nemulțumirea în spațiul public. Printre acestea se numără și Liviu Vârciu, care a avut o factură destul de mare la vila în care locuiește alături de familie.Nu a stat prea mult pe gânduri şi a hotărtât să-şi pună panouri fotovoltaice pe casă după ce a avut de plătit peste 5.000 de lei. “Mi-am pus panouri fotovoltaice pe casă, o să vedeți la final cât îmi venea curentul și cât îmi vine acum, mi-au venit gazele 55 de milioane.”, a povestit Liviu Vârciu pe Instastory.

Pe canalul de YouTube, cântărețul le-a arătat fanilor cum au fost montate panourile, dar și ce consum are acum. Liviu Vârciu are tot ce își dorește, dar a recunoscut, la un moment dat, că a fost nevoit să apeleze la prieteni pentru a-l împrumuta. Și el, la rândul său, îi ajută pe alții atunci când au probleme financiare.

Ce vedete s-au mai plâns de facturile uriașe

Mai multe persoane publice din România s-au arătat revoltate de facturile mari la gaze și la energie electrică. La începutul anului, Monica Tatoiu se plângea de factura imensă pe care trebuia să o achite, în valoare de 14.000 de lei. Tot la începutul anului, Carmen Tănase s-a declarat speriată de facturile mari și de prețurile care cresc încontinuu. La momentul respectiv, actrița spunea că nu se teme de boală sau de război, ci de scumpiri, scrie Fanatik. Vedeta a avertizat asupra faptului că mulți români se vor lupta să supraviețuiască în aceste condiții. “Nu mă tem nici de boală, nici de război, dar de facturi aș spune că mă tem. Prețurile au crescut aberant. Toate facturile care vin, prețurile la alimente, cumva nu se mai poate trăi. Cumva va fi foarte greu să supraviețuim. Și asta spun eu care sunt angajată la un teatru și am un salariu cât de cât acolo. Dar pensionarii? Mama mea are 1,630 de lei pensie, dar ea mă are pe mine care încă mai pot. Dar oamenii ceilalți?​”, a declarat Carmen Tănase la Antena 3.

Urmează zece ierni grele?

Creșterea accelerată a inflației a declanșat o criză a costului vieții în toată Europa, iar guvernele intervin pentru a încerca să protejeze gospodăriile și companiile de creșterea aparent fără sfârșit a prețurilor la energie. Multe familii nu mai pot face față costului alimentelor, al combustibilului, chiriilor și nu își pot plăti facturile. Potrivit ultimelor estimări, inflația a crescut la un nou maxim istoric de 8,9% în iulie în Europa pentru cele 19 țări legate de euro, alimentată de creșterea costurilor la energie. Nu există niciun semn că criza energetică se va apropia de final, deoarece Europa se pregătește pentru posibilitatea ca Rusia să-și întrerupă complet aprovizionarea cu gaze ca răzbunare pentru sancțiunile occidentale ce au urmat după invadarea Ucrainei.

În unul dintre cele mai sumbre avertismente de până acum, premierul belgian Alexander De Croo a spus că Europa s-ar putea confrunta cu până la zece ierni grele ca urmare a impasului. Statele membre ale Uniunii Europene sunt în mare parte responsabile pentru politicile lor energetice naționale, iar normele UE le permit să ia măsuri de urgență pentru a proteja consumatorii de creșterea costurilor. Iată ce fac guvernele de pe continent pentru a ajuta.

