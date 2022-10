Se sparge gheața în China. Cetățenii au început să protesteze împotriva liderului Xi Jinping: Vrem înlăturarea dictatorului trădător din funcție! Nu vrem teste PCR, vrem să mâncăm / video + foto

Joi dimineață, pe rețelele sociale chineze au apărut fotografii care arătau bannere albe cu sloganuri împotriva politicii Chinei privind COVID-19, a guvernului lui Xi Jinping și a lipsei reformelor. Bannerele erau atârnate de podul Sitong din districtul Haidian din Beijing. Prezența unui astfel de act deschis de sfidare este notabilă, având în vedere rețeaua extinsă de supraveghere a Chinei și securitatea strictă, mai ales că cel de-al 20-lea Congres Național urmează să înceapă pe 16 octombrie.

Exemple de sloganuri au inclus: „Nu vreau o revoluție culturală, vreau reforme”, „Nu vreau teste PCR, vreau să mănânc” și „Nu vreau minciuni, vreau demnitate”. Un alt banner a cerut studenților și muncitorilor să intre în grevă pentru „înlăturarea dictatorului trădător Xi Jinping din funcție”.

Un cetățean îmbrăcat în portocaliu care purta o cască galbenă de construcție este suspectat că ar fi arborat bannerele. Polițiștii au sosit rapid la fața locului și au arestat misterioasa persoană în portocaliu, în timp ce pompierii au stins incendiul.

Pagina de Twitter a Marii Mișcări de Traducere a postat și imagini cu protestele și a adăugat traduceri în engleză ale tuturor bannerelor. Traduceri suplimentare furnizate au fost: „Fără blocare, dar gratuit”, „Fără dictator, dar cu vot”, „Fără sclavi, dar cu noi, oamenii”, conform Taiwan News.

???? more pics of the protest on Sitong Bridge (四通桥) in Beijing’s Haidian District (海淀区) this morning… https://t.co/x6tSP4LzZL pic.twitter.com/I6QEwwrVuS

Sitong Bridge, Haidian District, Beijing, a man displayed banners and shouted slogans against Xi Jinping. He had been arrested and voice disappeared, but maybe in the future, everyone who crosses this bridge will remember that there was once a man...#TheGreatTranslationMovement pic.twitter.com/Fr20sF9XFK