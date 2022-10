China încearcă să dea vina pe SUA pentru invadarea Taiwanului. Jocul făcut de „războinicii lup“ ai Beijingului pentru a discredita Statele Unite ale Americii

Diplomații avertizează că Partidul Comunist Chinez (PCC) pune bazele pentru a da vina pe SUA pentru a-și justifica folosirea forței în anexarea Taiwanului, semănând confuzie printre mulți lideri asiatici.

Într-un raport special intitulat „China are planuri înfricoșătoare pentru a guverna Taiwan”, The Economist scrie că printre planurile Chinei de a diviza și de a cuceri Taiwanul și susținătorii săi se numără o campanie de a da vina pe SUA pentru orice tumult care are loc în timpul unei crize din Taiwan. Potrivit raportului, China a perfecționat „puncte de discuție anti-americane”.

Revista a citat un diplomat occidental care susține că în toată Asia, diplomații chinezi „războinici lup“ descriu SUA ca pe un „provocator” care la un moment dat ar fi acceptat că Taiwanul face parte din China, dar acum își alimentează „fanteziile separatiste”. O parte a acestei strategii presupune ca Beijingul să estompeze în mod deliberat liniile dintre principiul „o singură China” al Chinei și politica „o singură China” a Americii.

Conform principiului „o singură China”, Republica Populară Chineză (RPC) pretinde a fi singurul guvern legal al Chinei, iar Taiwanul este o „parte inalienabilă a teritoriului chinez”. Cu toate acestea, politica SUA „o singură China” recunoaște că RPC este „unicul guvern legal al Chinei” și recunoaște pretențiile Beijingului față de Taiwan, dar a menținut întotdeauna o poziție ambiguă cu privire la statutul politic al Taiwanului.

Potrivit diplomatului, China a reușit să-i convingă pe liderii asiatici că SUA îi provoacă pe susținătorii independenței taiwanezi. În consecință, dacă China întreprinde acțiuni militare agresive în strâmtoare, multe națiuni asiatice ar putea vedea SUA și aliații săi drept instigatori.

Un alt diplomat a declarat că eforturile chineze de dezinformare nu trebuie să aibă succes complet, atâta timp cât propagă confuzie. Diplomatul a avertizat că elitele politice, de afaceri și mass-media din Asia au devenit divizate de operațiunile de influență ale Chinei și de utilizarea constrângerii economice.

Această disensiune între figurile influente ar putea împiedica guvernele asiatice să creeze „răspunsuri coerente la un atac chinez asupra Taiwanului”, scrie taiwan news.

NATO anunță exerciții nucleare: ”Amenințările nucleare ale președintelui Putin sunt periculoase”

NATO urmează să desfășoare exercițiile anuale regulate de descurajare nucleară săptămâna viitoare, pe fondul amenințărilor repetate ale președintelui rus de a folosi arme nucleare.

”Acesta este un antrenament de rutină care are loc în fiecare an pentru a menține descurajarea în siguranță, sigură și eficientă”, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit Euractiv.

”Amenințările nucleare voalate ale președintelui Putin sunt periculoase și iresponsabile”, a spus el, adăugând că „Rusia știe că un război nuclear nu poate fi câștigat și nu poate fi purtat niciodată”.

Exercițiul anual, denumit ”Steadfast Noon”, va implica 14 membri NATO și avioane cu capacitate nucleară, dar nu implică nicio bombă activă (citește continuarea AICI).

