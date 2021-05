Se deschide al doilea centru de vaccinare "drive through" în Bucureşti, în parcarea Metro Militari

Al doilea centru de vaccinare "drive through" din Bucureşti se deschide în Sectorul 6.

Primul astfel de centru a fost deschis în Piaţa Constituţiei, în faţa Casei Poporului.

"Deschidem primul centru de vaccinare de tip "drive through" în Sectorul 6 in parcarea METRO Militari. Este al doilea din Bucureşti! Meritul este al Centrului Medical Dr. Dan FURTUNĂ care s-a ocupat de organizare (nu face nimic mai putin decat orice alt centru de vaccinare organizat de stat) şi al METRO Militari, pentru ca a pus terenul la dispozitie. Se deschide azi la ora 14.00 si va functiona zilnic de la 8.00 la 20.00.

Este excelent pozitionat, cu acces facil, intr-o zonă foarte tranzitată, cu acces dinspre si spre A1!

Dacă veniţi la cumparaturi sau plecati in tară pe A1, luati-va cateva minute si mergeti să vă vaccinați. Multumiri Prefectului Capitalei, dl. Alin Stoica, si Jandarmeriei Romane şi STS (pentru tablete) pentru colaborarea excelentă care a permis deschiderea acestui centru, in doar 2 saptamani de când am discutat ideea cu Dr. Bogdan Furtună, medicul coordonator al centrului de vaccinare!", a anunţat Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6.

Campania de vaccinare a prins viteză, a declarat Klaus Iohannis

„În același timp, campania de vaccinare a prins viteză. Avem în fiecare zi peste 100.000 de persoane care se vaccinează și am parcurs deja un drum lung. Însă, este nevoie de mai mult, este nevoie de mult mai mult. Dacă vrem să ieșim din pandemie, trebuie să ne vaccinăm. Nu este altă cale de a finaliza această pandemie cu succes.

Pentru acest lucru, în ședința de astăzi am stabilit niște ținte de vaccinare. Aș «spicui» (sic!) dintr-un tabel. Ne propunem ca la 1 iunie să avem 5 milioane de persoane vaccinate; la 1 iulie, 6 milioane; la 1 august, 7 milioane de persoane vaccinate. O să vă întrebați de ce aceste date. Am pregătit un calendar cu măsuri de relaxare și am dorit să avem un calendar care cuprinde întreaga perioadă de vară. Așadar, ne pregătim de relaxare”, a declarat, joi, președintele Klaus Iohannis.