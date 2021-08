Scade la 30 de ani vârsta minimă pentru a treia doză de vaccin anti-COVID-19. Decizia, luată în Israel

Israelul a anunţat marţi scăderea la 30 de ani a vârstei minime pentru administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19, în cadrul campaniei de vaccinare cu această doză de consolidare începută pentru a combate noul val de infectări provocat de varianta Delta a coronavirusului, relatează AFP, scrie Agerpres.



Autorităţile israeliene au lansat această campanie cu trei săptămâni în urmă pentru vaccinarea persoanelor în vârstă de cel puţin 60 de ani cu a treia doză de vaccin, în principal serul Pfizer/BioNTech. De atunci, acest prag de vârstă pentru administrarea dozei de consolidare a scăzut treptat.

Câte persoane s-au vaccinat





Peste 5,4 milioane de persoane au primit în Israel cele două doze de vaccin, respectiv 58% din populaţie, şi peste 1,5 milioane au primit până în prezent şi a treia doză.



Statul evreu a fost printre primele ţări care au lansat o vastă campanie de vaccinare la jumătatea lunii decembrie, în urma unui acord cu compania Pfizer, care a livrat rapid Israelului milioane de doze de vaccin în schimbul datelor privind eficacitatea acestuia la nivelul întregii populaţii.



Campania de vaccinare a permis scăderea substanţială a numărului cazurilor de COVID-19 în Israel. Dar în ultimele săptămâni infectările au revenit pe o tendinţă ascendentă odată cu răspândirea variantei Delta mai ales în rândul adulţilor nevaccinaţi, dar şi în rândul persoanelor vaccinate cu mai mult de şase luni în urmă. Luni au fost confirmate 9.831 de noi cazuri de COVID-19, cel mai mare număr înregistrat în Israel după luna ianuarie.

A 3-a doză de vaccin, recomandată în Franţa pentru persoanele de peste 65 de ani

Înalta Autoritate Sanitară franceză (HAS) a recomandat marţi cea de-a treia doză de rapel a vaccinurilor împotriva COVID-19 pentru toate persoanele de peste 65 de ani precum şi pentru persoanele aflate în categoria de risc de a suferi forme grave ale bolii, precum şi vaccinarea concomitentă cu un ser anti-COVID de tip mARN şi cu vaccinul antigripal, transmite AFP, mai scrie Agerpres.



"După analiza datelor disponibile, HAS a propus o doză de rapel cu un vaccin mARN (Pfizer sau Moderna) pentru persoanele în vârstă de cel puţin 65 de ani, precum şi pentru persoanele care prezintă comorbidităţi care cresc riscul unor forme grave de COVID-19", a anunţat HAS într-un comunicat.



Ministrul Sănătăţii, Olivier Véran, a anunţat luni seară următoarea campanie de vaccinare cu rapel pentru această categorie de persoane, precizând că aşteaptă însă confirmarea din partea HAS.