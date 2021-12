Șamanii din Peru, despre pandemie și războaie în 2022. Previziunile par a fi îmbucurătoare

2022 va fi anul în care va înceta pandemia de COVID-19. Predicția le aparține șamanilor din Peru, care au făcut tradiționalele ritualuri de sfârșit de an și au lansat premoniții pentru anul viitor.



Cea mai așteptată predicție este cea în privința pandemiei, iar veștile par să fie bune.

”Am făcut un ritual pentru a avea pace în întreaga lume și pentru ca pandemia să se termine și să se retragă din lume. Să nu mai afecteze ființele umane. Pandemia se va încheia în acest an. După ce am consumat Ayahuasca, o băutură indigenă, și San Pedro, un tip de cactus, am stabilit acest lucru.”, a declarat Walter Alarcon, șaman.



Șamanii prezic și o reducere a conflictelor și tensiunilor, inclusiv la granița Rusiei cu Ucraina. Aceștia au făcut ritualuri cu pozele președinților Joe Biden, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski și au dat asigurări că, grație incantațiilor lor, nu se va ajunge la război, scrie Publika.

2022: Tradiții și obiceiuri unice de Anul Nou. În anumite țări se ard păpuși și se topește metal

De la farfurii sparte și struguri zdrobiți până la lenjerie roz și păpuși arse, iată câteva dintre ciudatele tradiții de Anul Nou pe care le au oamenii. Așadar, cum își petrec oamenii din diferite locuri noaptea dintre ani?

Orice, dar să fie rotund (Filipine)

Filipinezii mănâncă struguri… și portocale, și pepeni verzi, și mere și pepene galben. Obiceiul este de a aduna 12 fructe diferite, câte unul pentru fiecare lună a anului, dar trebuie să fie rotunde, pentru că asta reprezintă bogăție și prosperitate.

De asemenea, localnicii poartă haine cu buline și își îndeasă buzunarele cu monede pentru ca să aibă noroc în noul an.

Tradiții și obiceiuri unice de Anul Nou – Aruncatul de hârtii pe fereastră (Argentina)

Bucățile de confetti care flutură pe străzile din Buenos Aires în jurul orei prânzului pe 31 decembrie par festive, dar explicația din spatele obiceiului este mai practică: argentinienii își sfărâmă toate documentele și hârtiile vechi înainte de trecerea în noul an pentru a simboliza lăsarea trecutului în urmă.

Cu toate acestea, nu este cel mai periculos lucru care poate zbura pe ferestre de Anul Nou: în multe alte țări din America Latină se aruncă găleți cu apă, în timp ce sud-africanii își aruncă mobilierul vechi pe stradă de la mare înălțime (citește continuarea AICI).

