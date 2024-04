Românii din Israel, blocați într-un nou conflict. Dr. Berkovits: Nu am auzit niciunul care să spună că vrea să fugă / Eu mereu laud România / Politicienii de la București ne ajută

Alexandru Negrici: „Referitor la comunitatea românească de acolo, de peste jumătate de milion de persoane, cum reacționează aceștia în urma tuturor celor întâmplate? Sunteți consul de onoare al României în Israel, cunoașteți cazuri de evrei români care vor să se repatrieze, pentru a fugi din calea pericolului?”

Dr. Herman Berkovits: „Cunosc foarte mulți evrei români, nu am auzit niciunul care să spună că vrea să fugă din cauza războiului. Majoritatea sunt deja de peste 20 de ani în Israel, nu am văzut pe nimeni care să zică că și-ar dori să părăsească țara. Cu toții sunt patrioți, drept exemplu și eu am doi nepoți adolescenți care încă de acum spun că vor să devină militari, pentru a-și proteja țara. Cam asta este mentalitatea pe aici. Iar premierul Netanyahu vede cu ochi foarte buni România, eu mereu laud țara în discuțiile cu el, pentru că citesc presa și văd modul în care politicienii de la București ne ajută. Pe această cale vreau să le mulțumesc președintelui, premierului și ministrului de Externe de la București pentru declarațiile prompte de susținere în urma atacului iranian.”

Referitor la pericolul unor noi escaladări și dacă populația e pregătită pentru un război de lungă durată cu Iranul, medicul a răspuns:

„Da, cu siguranță. La noi nu lipsesc alimentele, n-am văzut nici cozi la benzinării cum sunt la Teheran (n.r. capitala Iranului). Viața merge mai departe, ce-i drept, cu o anumită frică. Noi suntem obișnuiți, ne e teamă mai mult pentru copiii noștri. Foarte recent un copil de 14 ani a fost ucis de teroriști, în timp ce ducea oile la păscut. Asta este marea noastră tragedie, când cineva din familie este atins. Vă dați seama că noi trăim cu această panică, dar populația rămâne foarte încrezătoare. Ne dă putere faptul că nicio bombă din Iran nu a produs distrugeri în Israel. Doar o fetiță a fost rănită de o schijă, în acest atac iranian. Nu avem morți, deci am trecut cu bine de această fază de tensiune.”

Teheranul a indicat că problema a fost "rezolvată", după primul atac direct asupra Israelului, care a implicat o serie de drone și rachete, cu impact limitat asupra populației și infrastructurii, dar cu potențial de escaladare și semnificație simbolică. Cu toate acestea, dacă situația este într-adevăr încheiată momentan depinde de decizia Israelului și de modul în care cabinetul lui Beniamin Netanyahu va alege să reacționeze, conform presei israeliene și internaționale.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News