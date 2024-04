România, cu un picior în Schengen. Mircea Coșea: Acum aflăm că nu a fost așa important cum ne-am închipuit

„Marea majoritate a comentatorilor prezintă asta ca pe o mare victorie, dar din punctul meu de vedere e o exagerare. Practic e recunoașterea faptului, foarte târzie, că noi eram pregătiți de mult timp pentru așa ceva. Victoria pe care mulți o clamează acum nu este decât o chestiune parțială, pentru că puteam să fim în Schengen de mai mult timp și cu toate porțile de intrare. Sigur, e important pentru cetățeni să nu ai probleme foarte mari la intrarea și la ieșirea în țară, dar important pentru România în condițiile actuale, când situația economică e destul de complicată, ar fi fost Schengen-ul terestru. Acolo pierdem foarte mult atât la nivel general, dar și prin intermediul transportatorilor.

Acum aflăm că nu a fost așa important cum ne-am închipuit, pentru că din Schenghen a fost omis fluviul Dunărea. Adevărat sau nu, lucrul acesta ar trebui rezolvat foarte repede. Încă sunt lucruri de rezolvat. Părerea mea este că s-a îndeplinit o condiție esențială ca România să se considere, într-adevăr, o țară membră a Uniunii Europene, cu drepturi depline. Doar că lucrul acesta s-a făcut prea târziu și nu s-a făcut pentru a avea toate avantajele posibile.

Deci, o anumită renunțare la festivism e necesară. E un drept pe care l-am câștigat târziu și nu pentru că am depus eforturi foarte mari atunci când trebuia, ci pentru că am făcut, probabil, o presiune în ultimele clipe. În acest an electoral, cei care ne guvernează trebuiau să vină cu o victorie în acest sens”, a declarat analistul Mircea Coșea.

FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Reamintim că din noaptea de 30 spre 31 martie 2024, țara a intrat în spațiul Schengen. Schimbarea marchează un nou început pentru călătoriile românilor și o deschidere către noi oportunități în ceea ce privește libera circulație.

După intrarea în spațiul Schengen, românii nu vor mai fi supuși controalelor la graniță, ci doar regulilor specifice călătoriilor cu avionul. Această măsură vizează eliminarea controalelor de frontieră pentru cursele Schengen, atât în spațiul aerian, cât și în cel maritim.

Primul ministru Nicolae Ciucă a subliniat importanța acestui moment, afirmând că este un punct de cotitură în istoria țării.

Schimbările majore vor fi resimțite de către călători. Aceștia nu vor mai fi supuși controalelor la punctele de frontieră aeriene și maritime, ci vor putea merge direct către porțile de îmbarcare. Cu toate acestea, vor exista controale în baza unei analize de risc, pentru a se asigura că călătorii sunt în regulă.

Documentele necesare pentru călătoriile către statele Schengen rămân aceleași, atât pentru adulți, cât și pentru minori. Cu toate acestea, controalele asupra documentelor vor fi efectuate doar la solicitarea polițiștilor de frontieră aflați în aeroporturi și porturi.

Intrarea României în spațiul Schengen nu este doar un eveniment local, ci are o importanță și la nivel european. Comisia Europeană a salutat cu entuziasm această realizare, subliniind că extinderea spațiului Schengen aduce beneficii semnificative pentru întregul continent.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News