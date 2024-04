Român revoltat de regulile supermarketurilor: Nu-mi place să plătesc astfel de chestii / Se numește „nesimțire“ ce faci tu

Un român și-a manifestat revolta, într-o postare pe Reddit, față de regulile supermarketurilor care vând produsele sub diferite forme care nu satisfac întru totul nevoia alimentară a clienților. De exemplu, bărbatul nu e de acord să plătească și pentru frunzele ananasului pe care îl cumpără. Drept urmare, le rupe înainte să pună fructul pe cântar.

„Am fost acum la Lidl și printre altele mi-am cumpărat și un ananas și i-am rupt frunzele alea, că eu am nevoie de fruct, nu de frunze. Așa am făcut toată viața mea, n-am avut niciodată probleme. Și după ce mi-am terminat de scanat produsele îmi zice că nu trebuia să rup frunzele, că fur magazinul. Am luat coada și am cântărit-o și pe aia și am mai plătit 2 lei pe aia.

Întrebarea mea e: E corect așa?

Eu plătesc fructul, nu frunzele, mie mi se pare corect, ce mare chestie că le-am lăsat frunzele acolo? Nu e de bani propriu zis, e de principiu, că nu-mi place sa plătesc chestii și să le arunc și mai ocupa și mult spațiu frunzele alea.

Voi ce părere aveți? Sunt un infractor, dă faliment Lidl din cauza mea?”, a scris românul pe Reddit.

Foto: Unsplash

Internauții l-au ironizat pe bărbat

„Am văzut odată un nenea care a stat să curețe o conopidă de frunze, ca să nu „tragă” degeaba la cântar. Țeapă! Conopidă era la bucată, nu la kilogram.”, a scris un bărbat.

Un altul i-a făcut chiar o listă cu produse pe care le poate deposeda de „chestiile“ care nu-i folosesc.

„Eu zic să nu te oprești aici, uite ce mai poți cumpăra: pulpele/aripile de pui fără oase, peștele fără oase (îl filetezi pe loc)cireșele fără sâmburi, nucile fără coajă, pepenele fără coajă și sâmburi, strugurii fără ciorchine și sâmburi, căpșunile fără semințe și frunze, merele/perele fără coajă, sâmburi și codițe“, a scris acesta.

„Cartofii îi cumperi cu tot cu coajă sau deja curățați? Sau portocalele, sau avocado, etc….“, a scris un altul.

„Data viitoare ia-ți o foarfecă și tunde o parte din frunzele ananasului“, se arată în mesajul altui internaut.

„Decojeșți și bananele înainte să le plătești?”, a întrebat ironic un altul.

„Nu e nicio dilemă aici. Se numește „nesimțire“ ce faci tu. Produsul se vinde cum e în magazin. Ce absurd și penibil ești dacă ție chiar ți se pare ok să faci așa“, a scris un alt internaut.

