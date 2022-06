Rică Răducanu, dat afară de la CSM București ca și Gabriela Szabo după o decizie a lui Nicușor Dan: Cineva a avut nevoie să-și angajeze o rudă

"Puțină lume știe, dar în urmă cu câteva luni am fost dat afară de la Clubul Sportiv Municipal București. Mi s-a spus doar că nu pot avea și pensie, și salariu. Am făcut un pas în spate, dar am cerut să vorbesc și cu directorul general, Gabi Szabo, încă, în acea perioadă de început de an, dar și cu primarul general. Cea dintâi mi-a sugerat să merg la Rapid, să cer un post, ceva, că doar la clubul feroviar am cunoscut gloria ca sportiv, nu?

Când am ajuns în fața lui Nicușor Dan, primarul a bâjbâit ceva explicații vizavi de cazul meu. Am plecat din biroul său cu senzația că habar nu avea de ce fusesem dat afară! Cel mai probabil cineva a avut nevoie să-și angajeze o rudă, un amic sau mai știu eu pe cine! Că toți avem tot felul de cunoștințe și de obligații!

Nu am o pensie mare, ceva în jur de 1.800 de lei. Când eram angajat la CSM, parcă mergeam altfel. Plecam dimineața și veneam seara. Nevăstă-mea chiar făcea mișto de mine și-mi spunea că m-am obișnuit să vin acasă ca la hotel. Dar eu trăiam la club. Le vedeam la treabă, la antrenamente, și pe handbaliste, și pe voleibaliste, și pe băieți. Dacă mi-a intrat sportul în sânge, ce să fac?", a declarat Rică Răducanu, conform Playsport.

Făcând haz de necaz, când a aflat că și Gabriela Szabo a plecat de la CSM București, Rică Răducanu și-a reamintit cele întâmplate:

„Prima mea reacție a fost să-i dau un telefon și să-i dau același sfat pe care l-am primit și eu de la ea. Adică să meargă la Rapid, să ceară acolo un post, ceva. Căci, dacă memoria nu mă înșală, și ea a fost sportivă a clubului Rapid, cu ani în urmă!”. Răducanu face astfel referire la recenta decizie a primarului Nicușor Dan de a o muta pe Gabriela Szabo de la club la conducerea Centrului Cultural Dalles.

Gabriela Szabo l-a dat în judecată pe primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, după ce acesta a anunțat, prin intermediul unui mesaj postat pe Facebook, că a demis-o de la șefia clubului CSM București.

Gabriela Szabo, fostă mare campioană mondială și olimpică nu a fost de acord cu acuzațiile aduse și de modul în care a fost demisă.

Prin urmare, Gabriela Szabo a deschis o acțiune civilă, contra lui Nicușor Dan, la judecătoria Sectorului 5. Acțiunea a fost înaintată pe data de 14 iunie 2022, la 10 zile după ce fosta campioană a fost demisă de la CSM București și are ca obiect ”acțiune în răspundere delictuală”, conform Fanatik.ro.

Gabriela Szabo, mesaj dur după ce Nicușor Dan i-a anunțat demiterea

"Am observat în spațiul public, respectiv pe rețeaua de socializare FB, anunțul domnului Primar Nicușor Dan în ce privește schimbarea conducerii CSM, inclusiv prin 'detasarea' mea. Fără a exista o bază documentară, decizia apare ca motivată de aspecte aflate personal de domnul Primar 'din interior' (al clubului).

Aceiași angajați pe ale căror spuse este întemeiată decizia anunțată au pierdut în instanță dosare inițiate ca urmare a defăimării mele sau a activității mele.

Nu sunt o persoană conflictuală, de aceea voi urmări desfășurarea acestei proceduri, bineînțeles așteptându-mă să fie una transparentă, în egală măsură analizând legalitatea acesteia. Fac această precizare întrucât, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație al CSM, nu am participat la întâlnirile domnului Primar cu membrii Consiliului.", a scris Gabriela Szabo, pe Instagram. Vezi știrea inițială aici!

