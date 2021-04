Regina Elisabeta, înșelată de Prințul Philip? Sarah Bradford și Pat Kirkwood: Le accepta! Aveam viața mai fericită dacă se ducea acasă la soția însărcinată în noaptea aceea

Marea dorință a Reginei Elisabeta pentru monarhie, după ce moare. Nick Bullen, culisele Casei Regale: Regina ȘTIE! Harry și Meghan, simple momente în istorie

Serialul "The Crown" a oferit publicului larg detalii din interiorul Familei Regale britanice, însă, fiind totuși un film, unele detalii sunt regizate.

Într-unul dintre sezoane este expusă o latură neașteptată din căsnicia Reginei Elisabeta și a Prințului Philip, în care Ducele de Edinburgh ar fi înșelat-o pe Suverană cu o dansatoare.

În urma episoadelor difuzate, întrebarea care stă pe buzele tuturor este dacă Prințul Philip a înșelat-o în realitate pe Regină.

În ciuda faptului că dezvăluirea din "The Crown" a fost îndelung discutată, Familia Regală Britanică nu a negat faptul că Prințul Philip și-ar fi înșelat soția.

Pat Kirkwood, replică despre relația cu Prințul Philip

În realitate, Prințul Philip și-a dezvoltat reputația de a fi un bărbat căruia îi place să stea în preajma femeilor, lucru la care producătorii serialului "The Crown" au făcut aluzie de mai multe ori. Cu toate acestea, nu există nicio dovadă în acest sens, chiar dacă au existat mai multe zvonuri despre o presupusă relația cu dansatoarea Pat Kirkwood.

"Falsele informații", așa cum le numește Pat, i-au distrus reputația, mai ales că Palatul Buckingham a refuzat să infirme cele scrise la vremea respectivă.

"În mod normal, nu este de așteptat ca o doamnă să-și apere onoarea. Domnul ar trebui să facă asta. Aș fi avut o viață mai fericită și mai ușoară dacă Prințul Philip, în loc să vină neinvitat la vestiarul meu, se ducea acasă la soția sa însărcinată în noaptea cu pricina", a afirmat ea pentru Daily Mail, citează a1.ro.

Regina știa de infidelitățile soțului?

Sarah Bradford, autoarea cărții Elizabeth II: Her Life in Our Times", nu are nicio îndoială că Philip a fost infidel și că Regina știa totul.

"Ducele de Edinburgh a avut aventuri... depline și mai multe. El are aventuri și Regina le accepta. Cred că ea crede că așa sunt bărbații. El nu a fost niciodată unul care urmărește actrițele. Interesul său este crescut pentru femeile pentru care sunt întotdeauna mai tinere decât el, de obicei frumoase", a spus ea despre zvonurile despre infidelitatea Prințului Philip.