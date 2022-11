Reclame ascunse în meniul de sign out al Windows 11. Reacţii acide la noul tertip Microsoft

Chiar dacă plătim pentru licențele pentru sistemul de operare Windows, Microsoft consideră că banii pe care îi încasează de la clienți nu sunt de ajuns pentru a acoperi costurile sale. Astfel, compania încearcă de mulți ani, cu mai mult sau mai puțin succes, să integreze reclame la alte servicii din portofoliul său în diverse părți ale Windows. Recent, a găsit un nou loc în care să își promoveze serviciile: în meniul de Sign Out din Windows 11, informează MSPowerUser.

Unii utilizatori au observat în timpul utilizării că atunci când apasă pe numele utilizatorului din meniul de Start din Windows 11, apare o nouă opțiune. În mod normal, acolo ar trebui să ai opțiunea de Sign Out pentru a schimba utilizatorul, opțiunea de blocare a computerului și acces rapid la setările contului. Se pare însă că Microsoft testează introducerea unui nou buton, dinamic, care se schimbă din când în când, promovând diverse servicii sau componente din Windows.

De exemplu, uneori acest buton încurajează utilizatorii să se înscrie în OneDrive, pentru a face backup în cloud. Alte ori, dacă nu folosești un cont Microsoft pentru log in, ești îndemnat să înscrii unul, iar dacă ești deja înscris, ai opțiunea de a-ți „completa” profilul cu date personale pe care nu le-ai oferit încă.

Do we really need to stuff OneDrive promos in the user session flyout? Anything for that sweet sweet KPI ???? pic.twitter.com/ZsQGmkntDS

Turns out OneDrive isn't the only thing that can be advertised here, prompts for creating a Microsoft Account can appear as well ???? pic.twitter.com/ZXjdv44Byn