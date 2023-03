RCA la prețul de acum un an. Anunțul ASF pentru toții șoferii

După ce a dat publicității noile prețuri RCA, Autoritatea de Supraveghere Financiară anunță că are în vedere plafonarea la prețurile de anul trecut, mai exact din martie anul trecut.

Noile tarife RCA au șocat opinia publică, șoferii văzându-se în fața unor prețuri anuale astronomice. Cea mai mică asigurare obligatorie sărea de 1.000 de lei.

În acest context, din ASF s-au tot dat semnale cu privire la plafonarea valorii poliței RCA, fără nimic concret însă. La acest scandal de proporții, s-a adăugat și ridicarea licenței Euroins, care a generat noi speculații, precum triplarea valorii prețurilor RCA.

Astăzi, Valentin Ionescu, directorul general sector Asigurări din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a intervenit la Digi24, unde a anunțat că Autoritatea a aprobat vineri un pachet de măsuri pentru piața de asigurări pe care urmează să-l trimită la Ministerul de Finanțe. El a spus că va propune Guvernului ca societățile de asigurări să folosească tarifele din martie 2022 pentru a avea stabilitate pe piața RCA, conform sursei citate.

”Pachetul de măsuri a fost aprobat ieri. Va fi trimis luni dimineață la Ministerul de Finanțe. Este vorba de faptul că societățile de asigurări vor folosi tarifele din urmă cu un an de zile. Am avut discuții cu principalele societăți de asigurări ca pe următoarea perioadă să se raporteze la tarifele efectiv practicate din urmă cu un an de zile. Pentru a veni în sprijinul cetățenilor care își doresc să facă o poliță RCA, Autoritatea va renunța la taxa de 1% pe care a oprit-o asigurătorilor. Cam astea sunt principalele propuneri pe care noi luni le vom înainta Ministerului de Finanțe”, a spus Valentin Ionescu.

Directorul din cadrul ASF spune că raportarea la tarifele din luna martie 2022 va fi obligatorie: ”A fost o discuție cu asigurătorii să vedem care ar fi impactul atât pentru ei cât și pentru populație. Vrem să avem stabilitate pe piața RCA, nu vrem să mai crească tarifele pe această piață și atunci, în urma discuțiilor, acesta a fost rezultatul. Tarifele vor fi ceva mai mici față de anul acesta”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News