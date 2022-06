Răzvan Marin ar putea juca tot în Serie A, deși a retrogradat cu Cagliari la finalul sezonului

Mijlocaşul născut în anul 1996 ar urma să ajungă la Empoli cu formula împrumutului cu drept de cumpărare fixat la 6,5-7 milioane de euro.



Potrivit presei, Răzvan Marin vrea să rămână în Serie A. Venit la Cagliari de la Ajax Amsterdam, Marin a reuşit un gol şi şase pase decisive în 37 de meciuri din ediţia trecută de campionat.

Răzvan Marin a fost propus cluburilor Napoli şi AC Milan





Site-ul areanapoli.it scrie că Marin a fost propus cluburilor Napoli şi AC Milan, ultima fiind chiar campioana din Serie A. Pietro Chiodi, agentul mijlocaşului, s-a întâlnit cu Paolo Maldini, directorul sportiv al rossonerilor, într-un hotel din Milano.



În altă ordine de idei, Pietro Chiodi este şi agentul lui Ciprian Tătăruşanu, portarul de rezervă al lui Milan, care a fost propus lui Napoli ca alternativă pentru David Ospina, ce ar urma să se despartă de echipa din sudul Italiei, menţionează areanapoli.it.

Citește și - Jucătorul Răzvan Marin a observat o îmbunătăţire a situaţiei de la nivelul echipei naţionale de fotbal a României în urma victoriei cu Finlanda, din Liga Naţiunilor, precizând totodată că grupa este una echilibrată.





"Noi ne dorim tot timpul să câştigăm, nu cred că este un jucător care să intre pe teren şi să nu dea 100%, mai ales când este vorba despre echipa naţională Din păcate la meciul cu Muntenegru nu am reuşit, dar după aceea, uşor, uşor, am arătat cu totul şi cu totul altceva. Nu avem o explicaţie, important este că ne-am unit că am stat de vorbă între noi şi că am reuşit să arătăm cu totul şi cu totul altceva. Toată lumea spunea că o să avem o grupă uşoară, dar dacă ne uităm pe loturile tuturor echipelor nu cred că este deloc aşa. Este o grupă foarte echilibrată, cred că toate echipele suntem la acelaşi nivel şi de asta se poate întâmpla genul ăsta de răsturnări. Antrenorul a încercat să ne ajute tot timpul, a fost pozitiv şi ne-a ajutat foarte mult asta", a declarat Marin, luni, într-o conferinţă de presă.



El a precizat că atmosfera în cadrul lotului naţional s-a îmbunătăţit după victoria din cea de-a treia partidă din Liga Naţiunilor.



"E normal să se îmbunătăţească puţină atmosfera. Momentan am câştigat doar un meci mai e şi meciul de mâine pe care bineînţeles că ne dorim să-l câştigăm. Cred că am avut o cu totul altă atitudine, am reuşit să ne unim şi mai mult, şi asta cred că s-a văzut şi pe teren. Am fost mult mai agresivi cred că asta ne-a ajutat. În plus am jucat şi acasă, am avut suporterii în spate, era normal să vină această agresivitate şi abordare a meciului", a mai spus Răzvan Marin.







Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News