Rafila lămurește situația cu Arafat, despre SMURD. ”Poate este îndreptățit să lucreze în Ministerul Sănătății ca secretar de stat, poate chiar ministru”

S-a vehiculat că Alexandru Rafila, ministru al Sănătății, vrea să treacă SMURD în subordinea sa. Întrebat, într-un interviu, despre acest subiect, Alexandru Rafila a răspuns: ”Nu mă gândesc și nici nu ar fi normal ca SMURD să treacă la Ministerul Sănătății (MS) de la MAI, unde a fost întotdeauna. MS nu se ocupă de intervenții cu elicoptere, pompieri, descarcerare etc. Dar sistemul de medicină de urgență nu e doar SMURD. Ambulanța finanțată de MS, UPU din cadrul spitalelor, strategia de resurse umane din domeniul medicinei de urgență ar trebui să facă obiectul activității MS.

Am spus asta și la audierea mea în comisii înainte de votul pentru validarea actualului guvern. Deci acum am reafirmat un principiu pe care îl consider corect și care face parte din proiectul Strategiei Naționale de Sănătate pentru 2022-2030. MS are resurse limitate în această zonă. Odată cu mutarea dlui Arafat de la MS la MAI în 2014, o bună parte din personalul care lucra aici a plecat la Interne.

Este o problemă de politică de sănătate pe un termen mediu și nu e legată de persoane, care se pot pot schimba, pot dispărea. Sistemul trebuie să fie funcțional dincolo de abilitățile persoanelor. Poate dl Arafat ar fi îndreptățit să lucreze în MS ca secretar de stat, poate chiar ca ministru, nu e nicio problemă, în condițiile în care e nevoie de integrarea sistemului medical de urgență la nivelul MS cu celelalte tipuri de activități de asistență medicală.”

”UPU ar trebui să lucreze cu managementul spitalelor”

Cât despre ce nu are Ministerul Sănătății și ar trebui să capete în această situație, Alexandru Rafila a lămurit: ”MS finanțează activitatea Ambulanței la nivel național, a Unităților și Compartimentelor de primiri urgențe, dar coordonarea lor operativă e realizată de DSU într-un sistem integrat cu SMURD. În opinia mea, UPU ar trebui să lucreze cu managementul spitalelor, nu trebuie să existe o coordonare din afara zonei Sănătății. Este un proiect care nu se poate realiza într-o lună sau un an, dar putem face pași pentru a readuce de la MAI la MS modelul de bună practică dezvoltat de dl Arafat.”

