Radu Tudor: Pensiile militare sunt pensii speciale, un fake news mizerabil

'Se rostogoleste din nou un fake news mizerabil, cum ca pensiile militare sunt pensii speciale. E o mare porcarie, o mare nedreptate. Pensiile militare sunt pensii de serviciu in toate tarile membre NATO.

Ele au contributivitate la sistemul de pensii, se platesc taxe la stat. Pensia medie in Armata este de 2800 lei, iar in MAI de 3100 lei. Multi incearca sa-si acopere propria incompetenta si reaua intentie prin acest fals vehiculat non stop.', a scris jurnalistul Radu Tudor, pe pagina sa de Facebook - Radu Tudor (radu-tudor.ro).

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a fost întrebată, la începutul lunii ianuarie 2022, în cadrul unei emisiuni de la RealitateaPlus, când vor fi recalculate pensiile militare. Întrebarea i-a fost adresată de Bogdan Dobrotă, un pensionar care susține că este "o mare discrepanță" între aceste pensii.

"Mă bucur că a apărut această întrebare. Așa cum vă spuneam, în privința inechității din sistemul militar de pensii există în momentul de față un proiect. Guvernul susține acest proiect. Cred că în noua configurație a Parlamentului vom reuși să trecem acest proiect de lege.", a răspuns Raluca Turcan, fără a preciza exact când ar putea totuși avea loc recalcularea pensiilor militare.

Mugur Ciuvică a vorbit despre calculul pensiilor militarilor și polițiștilor. "Am văzut statisticile şi nu au nişte pensii înfiorătoare. E şi uşor aberant. Poliţiştii şi militarii, totuşi, în România, sunt plătiţi de stat. Dacă ei ar fi contribuit, să zicem, ce însemna? Că în loc să primească 3000 de lei pe lună, primeau 4000 de lei pe lună de la stat, dintre care 1000 de lei se întorceau la stat - contribuţie. Aşa, au primit direct 3000 de lei pe lună şi statul s-a obligat de mia aia pe care să le-o dea, să le-o ia înapoi şi să le-o dea iarăşi înapoi la pensie. Au zis "pe-aia o socotim de pensie". Ce e aşa mare chestie? Oamenii au fost angajaţi la stat, plătiţi de stat, contribuţiile, dacă le plătea, le plătea tot statul, contribuţiile tot statul le încasa după aia. Oricum, era o chestie din asta aşa... să te învârti în jurul cozii. Toţi angajaţii de la stat intră în sistemul ăsta", a spus Mugur Ciuvică, în emisiunea "Miercurea Neagră", din data de 5 ianuarie 2022, de la DCNews.

"S-a vorbit aiurea despre pensii nesimţite"

Vasile Dîncu anunţa, la mijlocul lunii decembrie, în emisiunea Talk News de la Profit TV, că pensiile militarilor sub 2.500 de lei vor creşte cu 10%, din 2022, prevederea urmând a fi cuprinsă în bugetul de stat pentru anul viitor, potrivit News.ro. Despre impactul bugetar al acestei majorări a pensiilor militarilor, ministrul a spus că este suportabil, chiar dacă este o sumă considerabilă.

”Este o sumă pe care ne-o permitem, chiar dacă este mare pentru că eu nu m-am aşteptat (...) în ceea ce priveşte statutul militarilor, pensiile, salariile militarilor, pentru că s-a vorbit aiurea despre pensii nesimţite, de exemplu, despre pensii speciale, ceea ce nu este cazul, pentru că în Armată este vorba de pensii de serviciu”, a afirmat Dîncu, arătând că s-au creat disproporţii mari, prin modificările legislative, astfel că unii au ieşit, de pe aceeaşi funcţie şi acelaşi grad, cu pensii mari, în jurul anilor 90, şi acum pensionarii au pensii mai mari de două ori sau chiar de trei ori.

"Avem foarte mulţi pensionari sub 2.500 de lei, ceea ce vă spun că nu m-am aşteptat", a declarat Dîncu.

