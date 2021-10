Putin, acuzat că a făcut o remarcă sexistă la adresa unei jurnaliste: Ești prea frumoasă ca să înțelegi ce spun

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, este acuzat că a făcut o remarcă sexistă la adresa unei jurnaliste americane. Liderul de la Kremlin i-a spus lui Hadley Gamble că „este prea frumoasă pentru a-l înțelege”.

În timpul unei conferințe la Moscova, jurnalista CNBC Hadley Gamble l-a întrebat pe Vladimir Putin despre rapoartele privind faptul că Rusia restricționează livrările cu gaze în Europa, pentru a declanșa creșterea prețurilor, potrivit The Hill.

„O femeie frumoasă, drăguță, i-am spus un singur lucru. Imediat mă contrazice, de parcă nu m-a auzit”, a declarat președintele Putin, la Moscova.

Gamble i-a replicat lui Putin că l-a auzit foarte clar, adăugând că a vrut doar să atragă atenția asupra faptului că Rusia a întârziat cu o reacție privind aprovizionarea cu gaze. Vizibil iritat, liderul de la Kremlin i-a răspuns: „Ascultă-mă, tocmai ai spus că eu nu aprovizionez Europa cu gaze naturale. Dar te înșeli. Dimpotrivă, creștem aprovizionarea. Gazprom cu 10%, Rusia cu 15%. Chiar am spus ceva atât de greu de înțeles?”

Ulterior, jurnalista americană a postat pe Instagram o fotografie cu prima pagină a unui ziar rusesc, în care apare alături de Vladimir Putin, fotografiată dintr-un unghi în care i se văd doar picioarele: „Unghiul meu bun”, a replicat, ironic, scrie Publika.

Putin a angajat o femeie atrăgătoare pentru a-i distrage atenția lui Trump la o întâlnire din 2019 / VIDEO

Președintele rus Vladimir Putin a angajat o interpretă atrăgătoare pentru a „distrage atenția” președintelui Donald Trump la summitul G20 din 2019, se arată într-o nouă carte a fostei secretare de presă a Casei Albe, Stephanie Grisham.



Memoriile sale, „I'll Take Your Questions Now”, care urmează să fie lansată săptămâna viitoare, detaliază întâlnirea lui Trump și Putin la summitul de la Osaka, Japonia, potrivit The New York Times, care a publicat pasaje din carte.



Grisham a spus că în timpul ședinței, Fiona Hill, consilier al Casei Albe pe probleme referitoare la Rusia, care a fost ulterior martor la primul proces de punere sub acuzare a lui Trump, i-a dezvăluit modalitățile prin care Putin încerca să-l dezechilibreze pe Trump.

„Când a început întâlnirea, Fiona Hill s-a aplecat și m-a întrebat dacă am observat pe traducătoarea lui Putin, care era o femeie brunetă foarte atractivă, cu părul lung și o față drăguță”, a scris Grisham, potrivit The Times.

„A continuat să-mi spună că bănuia că femeia a fost selectată de Putin în mod special pentru a-i distrage atenția președintelui nostru”, se mai arată în carte.

În imaginile întâlnirii de la summit se vede o traducătoare care se potrivea cu acea descriere și se afla vis-a-vis de Trump (vezi imaginile AICI).

Putin susține că Rusia este gata să ajute Europa să atenueze criza energetică și că nu foloseşte gazele ca o armă

Președintele Vladimir Putin a declarat miercuri că Rusia nu folosește gazul ca armă și este gata să contribuie la ameliorarea crizei energetice a Europei, în timp ce UE a convocat un summit de urgență pentru a aborda problema prețurile crescute, transmite Reuters.

Putin a făcut aceste afirmații la o conferinţă pe tema energiei de la Moscova. El a spus că piaţa gazelor nu este echilibrată şi predictibilă, mai ales în Europa, dar a spus că Rusia îşi respectă obligaţiile contractuale pentru aprovizionarea clienţilor şi că este gata să mărească livrările dacă i se solicită acest lucru. Liderul rus a respins acuzaţiile că Rusia se foloseşte de energie ca de o armă.

”Acestea sunt doar vorbe motivate politic, care nu au nicio bază”, a spus Vladimir Putin.

Rusia şi Europa sunt implicate într-o dispută referitoare la noul gazoduct Nord Stream 2, care va livra gaze din Rusia în Germania (citește AICI).